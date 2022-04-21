Кровопускання: чиновники і олігархи з РФ гинуть сім'ями при загадкових обставинах

Чиновники і олігархи з РФ гинуть сім'ями при загадкових обставинах / УНІАН

По всьому світу - як в країні-агресорі Росії, так і за її межами - в останні місяці при незрозумілих обставинах або скоюють самогубства, або виявляються вбитими безліч високопоставлених російських чиновників або олігархів. Портал ТСН зібрав топ-5 таких випадків.

1.Олександр Тюляков

61-річного чоловіка знайшли мертвим 25 лютого на вулиці Рубіновій в елітному селищі Ленінський (Ленінградська область), в гаражі-прибудові до його будинку. Тюляков працював заступником генерального директора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" (казначейство компанії) з корпоративної безпеки. Знайшла чоловіка його співмешканка.

2. Леонід Шульман

30 січня в тому ж селищі Ленінський був виявлений мертвим 60-річний Леонід Шульман - очільник транспортної служби"Газпром Інвест". Чоловіка виявили у ванній кімнаті його власного будинку. На бортику ванни була посмертна записка, в якій загиблий скаржився на нестерпні болі в зламаній нозі.

3.Владислав Аваєв

18 квітня знайшли мертвим 51-річного віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва в його квартирі на університетському проспекті в Москві. Разом з ним були знайдені мертвими його дружина. Олена і 13-річна дочка Марія. У мертвих руках Аваєва був пістолет, А квартира була закрита зсередини. Тому поліція припускає, що банкір з ревнощів сам застрелив дружину (нібито за зраду) і дочку, а потім застрелився сам.

4. Михайло Уотфорд

Російський олігарх був знайдений повішеним в гаражі власного маєтку Вентворт (англійське графство Суррей). Поліція вважає смерть "незрозумілою", але згодом схилилася до того, що 66-річний мільярдер скоїв суїцид.

5. Сергій Протосеня

21 квітня мертвим знайшли задушеним топ-менеджера компанії "Новатек" Сергій Протосеню - на його віллі в місті Льорет-де-Мар, Іспанії. Потім неподалік знайшли мертві тіла його дружини Наталії та їх 18-річної дочки (з ножовими пораненнями). Відзначимо, що "Новатек" - компанія, що займається видобутком природного газу (причому друга в Росії за обсягами видобутку).

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Нагадаємо, раніше, 8 квітня, Євросоюз опублікував п'ятий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з війною, розв'язаною проти України.

У чорний список потрапили глави російських державних корпорацій і олігархи, а також банки і компанії. Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС.

Під нові санкції ЄС потрапили: