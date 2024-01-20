'Росія не має виграти': генерал ЄС попередив про серйозні наслідки перемоги РФ

Безпека України тісно пов'язана з безпекою Європи, а захоплення Росією України змістило б російський вплив на багато кілометрів на захід.

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Голова військового комітету ЄС назвав загрозу для всієї Європи / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Перемога Росії у війні проти України є загрозою для всієї Європи. Такий сценарій створить потенційну загрозу, подібну до часів "холодної війни". Про це розповів голова військового комітету ЄС генерал Роберт Брігер в інтерв’ю журналу Profil.

"Росія не повинна виграти війну", - наголосив генерал і закликав до подальшої підтримки України.

Генерал пояснив, що окупація України Росією поширила б вплив Кремля далеко на захід, створивши сценарій, аналогічний часам "холодної війни". За його словами, в разі агресії проти країн-членів ЄС "буде застосовуватися зобов'язання надавати допомогу як згідно з Договором про ЄС, так і статтею 5 НАТО, тобто про колективну оборону".

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"З прагматичної точки зору, НАТО, ймовірно, буде головною дійовою особою, тому що воно має систему командування і управління, яка в ЄС ще не розвинена чи ж не розвинена до такої міри. За такого сценарію, однак, ЄС також мав би взяти на себе завдання захисту, наприклад, у сфері критичної інфраструктури", - зазначив Брігер.

Також генерал Брігер не виключає можливості створення європейської армії в далекому майбутньому. Він наголосив, що "бойові групи" ЄС будуть розширені до сил швидкого реагування розміром 5 тисяч військових. Вони мають бути готові для розгортання за межами Європи з 2025 року і діяти як доповнення до армії НАТО.

Підготовка НАТО до нападу Росії

Нагадаємо, у лютому НАТО планує провести обширні військові навчання "Стійкий захисник" з участю близько 90 тис. солдатів. Навчання відбудуться в Північній Норвегії, а також в Литві та Угорщині, щоб підготуватись до можливого нападу Росії.

Також голова військового комітету НАТО Роб Бауер закликав цивільне населення країн Заходу готуватися до "всебічної війни" з Росією. Він наголосив, що громадяни повинні усвідомити можливість конфлікту та бути готовими до суттєвих змін у своєму житті.

Крім цього, німецький міністр оборони Борис Пісторіус попередив, що Росія може атакувати країни Північноатлантичного альянсу, такі як Латвія, Литва та Естонія, протягом 5-8 років. Він вказує на регулярні погрози Росії стосовно країн Балтії та закликає до посилення обороноздатності.

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