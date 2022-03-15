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"Росія – на порозі першого за століття дефолту за зовнішнім боргом": аналітики Bloomberg дали 3 сценарії

15 березня 2022, 13:52

16 березня-день, коли Росія повинна буде виплатити відсотки за доларовими облігаціями на суму 117 мільйонів доларів США.

Вторгнення
"Росія - На порозі першого за століття дефолту за зовнішнім боргом": / Reuters

Санкції, які країнами Заходом вводяться проти Росії за її вторгнення на Україну, серйозно б'ють по російській економіці. Дефолт Росії за зовнішніми боргами може наступити вже в найближчу середу, 16 березня. Саме такі варіанти розвитку ситуації оцінили аналітики агентства Bloomberg.

16 березня-день, коли Росія повинна буде виплатити відсотки за доларовими облігаціями на суму 117 мільйонів доларів США. Саме від цього дня будуть залежати подальші дефолтні перспективи Росії.

"Дефолт Росії в кінці 1990-х років був викликаний внутрішнім боргом. Тому дефолт в іноземній валюті стане першим після революції 1917 року, коли більшовики відмовилися визнати борги царя", – відзначають аналітики.

Сценарій № 1

Росія виплачує відсотки за доларовими облігаціями в доларах. Це тимчасово запобіжить боргову кризу. Однак інвестори чекатимуть виплат за доларовими облігаціями з терміном погашення 4 квітня. І якщо доларів на цю виплату вже не вистачить, то саме ця дата стане новою датою можливого дефолту РФ.

Сценарій № 2

Росія здійснює погашення доларових облігацій в рублях. Деякі контракти по облігаціях передбачають таку можливість, але не облігації, відсотки за якими повинні бути виплачені 16 березня. І саме тому більшість інвесторів вважатимуть це дефолтом. Ще 14 березня Мінфін РФ дав платіжне доручення про виплати 16 березня купонного доходу за облігаціями на 117,2 млн доларів США. Але у відомстві не вказали, в якій валюті будуть виплачені гроші. При цьому в РФ затвердили Тимчасовий порядок виплат за боргами держави в іноземній валюті, який дозволяє виплати в рублях.

Сценарій № 3

Росіяни взагалі не платитимуть. Тоді у РФ буде тридцятиденний пільговий період. Якщо до 15 квітня РФ не заплатить, настане класичний жорсткий дефолт. У такому випадку для Росії буде заблокований доступ до фінансування.

Як кажуть експерти, реалізація і другого, і третього сценарію призведе до хвилі дефолтів по боргу в іноземній валюті на суму близько 150 млрд доларів США. Зараз борг за облігаціями Росії становить 39,9 млрд доларів США, борги російських компаній в іноземній валюті – 105 млрд доларів США, у тому числі "Газпрому" – 25,5 млрд доларів США, РЖД – 4,9 млрд доларів США, "Лукойлу" і Ощадбанку – по 3 млрд доларів США.

читайте такожРосії загрожує крах і дефолт вже до 15 квітня-Bloomberg

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Російської Федерації в іноземній валюті до "C" з "B".

Довгостроковий РДЕ Росії в національній валюті погіршений до "C" з "B+",

Короткострокові РДЕ в іноземній і національній валюті знижені до" C "з" B", стеля країнового рейтингу - до "B-" "з"B".

"Рейтинг на рівні "C" відображає думку Fitch про близький суверенний дефолт", - кажуть у Fitch.

Автор: Єгор Бунін
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новини Росії дефолт російське вторгнення
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