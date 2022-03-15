"Росія – на порозі першого за століття дефолту за зовнішнім боргом": аналітики Bloomberg дали 3 сценарії

16 березня-день, коли Росія повинна буде виплатити відсотки за доларовими облігаціями на суму 117 мільйонів доларів США.
Санкції, які країнами Заходом вводяться проти Росії за її вторгнення на Україну, серйозно б'ють по російській економіці. Дефолт Росії за зовнішніми боргами може наступити вже в найближчу середу, 16 березня. Саме такі варіанти розвитку ситуації оцінили аналітики агентства Bloomberg.
16 березня-день, коли Росія повинна буде виплатити відсотки за доларовими облігаціями на суму 117 мільйонів доларів США. Саме від цього дня будуть залежати подальші дефолтні перспективи Росії.
"Дефолт Росії в кінці 1990-х років був викликаний внутрішнім боргом. Тому дефолт в іноземній валюті стане першим після революції 1917 року, коли більшовики відмовилися визнати борги царя", – відзначають аналітики.
Сценарій № 1
Росія виплачує відсотки за доларовими облігаціями в доларах. Це тимчасово запобіжить боргову кризу. Однак інвестори чекатимуть виплат за доларовими облігаціями з терміном погашення 4 квітня. І якщо доларів на цю виплату вже не вистачить, то саме ця дата стане новою датою можливого дефолту РФ.
Сценарій № 2
Росія здійснює погашення доларових облігацій в рублях. Деякі контракти по облігаціях передбачають таку можливість, але не облігації, відсотки за якими повинні бути виплачені 16 березня. І саме тому більшість інвесторів вважатимуть це дефолтом. Ще 14 березня Мінфін РФ дав платіжне доручення про виплати 16 березня купонного доходу за облігаціями на 117,2 млн доларів США. Але у відомстві не вказали, в якій валюті будуть виплачені гроші. При цьому в РФ затвердили Тимчасовий порядок виплат за боргами держави в іноземній валюті, який дозволяє виплати в рублях.
Сценарій № 3
Росіяни взагалі не платитимуть. Тоді у РФ буде тридцятиденний пільговий період. Якщо до 15 квітня РФ не заплатить, настане класичний жорсткий дефолт. У такому випадку для Росії буде заблокований доступ до фінансування.
Як кажуть експерти, реалізація і другого, і третього сценарію призведе до хвилі дефолтів по боргу в іноземній валюті на суму близько 150 млрд доларів США. Зараз борг за облігаціями Росії становить 39,9 млрд доларів США, борги російських компаній в іноземній валюті – 105 млрд доларів США, у тому числі "Газпрому" – 25,5 млрд доларів США, РЖД – 4,9 млрд доларів США, "Лукойлу" і Ощадбанку – по 3 млрд доларів США.
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Російської Федерації в іноземній валюті до "C" з "B".
Довгостроковий РДЕ Росії в національній валюті погіршений до "C" з "B+",
Короткострокові РДЕ в іноземній і національній валюті знижені до" C "з" B", стеля країнового рейтингу - до "B-" "з"B".
"Рейтинг на рівні "C" відображає думку Fitch про близький суверенний дефолт", - кажуть у Fitch.