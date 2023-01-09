"РФ не воює з Україною": у Путіна цинічно виправдали вбивства українців

Патрушеву привиділося протистояння Росії зі США та Великою Британією. Він цинічно заявив, нібито "росіяни не мають ненависті до українців".

Патрушев цинічно виправдав вбивства українців/ сайт Кремля, Міноборони РФ

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев видав нову цинічну заяву щодо війни Росії проти України. Він сказав, нібито його країна "не воює проти України" і росіяни "не мають ненависті до українців".

У стилі кремлівської пропаганди Патрушев усю вину за війну спихнув на НАТО. Згідно з його хворобливими уявленнями, відбувається протистояння Росії проти НАТО, а не України. Особливо великими ворогами РФ путінський прихвостень вважає США і Велику Британію. Про це він сказав російським пропагандистським ЗМІ.

Він назвав нинішню війну "спробою Заходу протистояти Росії руками українців".

"Ми не воюємо з Україною, тому що ненависті до простих українців у нас за визначенням бути не може. Події в Україні – це не зіткнення між Москвою та Києвом, це військове протистояння НАТО, а насамперед США та Англії, з Росією. Боячись прямого дотику, натівські інструктори заганяють на вірну смерть українських хлопців", – цинічно заявив Патрушев.

Також він продовжив проштовхувати традиційну кремлівську пропаганду про українців і росіян як "один народ". А злочинну окупацію українських територій Патрушев назвав "звільненням територій РФ".

Раніше колишній президент країни-агресорки РФ Дмитро Медведєв в черговий раз вибухнув образами на адресу України – через відмову офіційного Києва від запропонованого Кремлем різдвяного "перемир'я". Медведєв видав текст, повний лицемірства. Приміром, він заявив, нібито на Різдво окупанти протягнули українцям "руку християнського милосердя".

Нагадаємо, раніше професор політології Університету Рутгерса в Нью-Йорку Олександр Мотиль зазначав, що після відходу від справ російського диктатора Володимира Путіна, у країні-агресорці Росії почнеться жорстока боротьба за владу між крайніми правими націоналістами. Під час цієї боротьби РФ втратить залишки військового потенціалу і може розпастися.

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