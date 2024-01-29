'Бомбонути в будь-який момент': експерт розповів плани Путіна на ядерну зброю

На сайті Главред відбувся чат із народним депутатом України, дипломатом, засновником Фонду Майдан закордонних справ Богданом Яременко. Він розповів, навіщо Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі.
Експерт зазначив, що переміщення ядерної зброї РФ - це гра на підтримку союзника. У Лукашенка і Путіна різні мотиви.
"Що стосується Лукашенка, то тут я критикую нашу зовнішню політику (хоча, можливо, це вже не зовнішня, а оборонна). На жаль, ми дали Лукашенку можливість це зробити, не звертаючи на нього уваги, як на менше зло. Він створив ту саму ситуацію, в якій, як він вважає, перебуває і Путін: ніхто не може напасти і перемогти того, в кого є ядерна зброя. Тепер десь так себе відчуває Лукашенко – мовляв, "ну і що ви мені тепер зробите, я ж можу вас бомбонути в будь-який момент ядерною ракетою, тож не будете ви і внутрішню опозицію підтримувати", - пояснив Яременко.
Натомість Путін просто розвиває інфраструктуру на території Білорусі. У нього менше військових причин, тому що є передові місця розташування ядерної зброї у Калінінградській області, звідки російські ракети ефективно дістають будь-яку точку Європейського Союзу.
"З Білоруссю він трошки покращує ці можливості. Плюс він розвиває ту військову інфраструктуру на території Білорусі, яка спростить завдання поглинання цієї країни", - додав Яременко.
Дивіться відео, де Богдан Яременко розповів про слабкі місця Росії:
Хто такий Богдан Яременко
Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання.
Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.
Нагадаємо, що Путін влаштував шантаж НАТО через Україну. Розвідка Пентагону підтверджує заяви директора Білорусі Олександра Лукашенка, згідно з якими Кремль відправив свою ядерну зброю на територію підконтрольної йому держави.
Військовий офіцер та експерт розкрив правду, чи перекинув Путін ядерну зброю у Білорусь. Сергій Бульба розповів, що зсередини Білорусі повідомляли про підготовку ракетних баз у різних частинах Білорусі.
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