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"Бомбонути в будь-який момент": експерт розповів плани Путіна на ядерну зброю

Юлія Закрепа
29 січня 2024, 04:10
Яременко вважає, що таким чином Путін просто розвиває інфраструктуру на території Білорусі
'Бомбонути в будь-який момент': експерт розповів плани Путіна на ядерну зброю
Для чого РФ перекидає ядерну зброю у Білорусь / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: google/maps

На сайті Главред відбувся чат із народним депутатом України, дипломатом, засновником Фонду Майдан закордонних справ Богданом Яременко. Він розповів, навіщо Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі.

Експерт зазначив, що переміщення ядерної зброї РФ - це гра на підтримку союзника. У Лукашенка і Путіна різні мотиви.

"Що стосується Лукашенка, то тут я критикую нашу зовнішню політику (хоча, можливо, це вже не зовнішня, а оборонна). На жаль, ми дали Лукашенку можливість це зробити, не звертаючи на нього уваги, як на менше зло. Він створив ту саму ситуацію, в якій, як він вважає, перебуває і Путін: ніхто не може напасти і перемогти того, в кого є ядерна зброя. Тепер десь так себе відчуває Лукашенко – мовляв, "ну і що ви мені тепер зробите, я ж можу вас бомбонути в будь-який момент ядерною ракетою, тож не будете ви і внутрішню опозицію підтримувати", - пояснив Яременко.

Натомість Путін просто розвиває інфраструктуру на території Білорусі. У нього менше військових причин, тому що є передові місця розташування ядерної зброї у Калінінградській області, звідки російські ракети ефективно дістають будь-яку точку Європейського Союзу.

"З Білоруссю він трошки покращує ці можливості. Плюс він розвиває ту військову інфраструктуру на території Білорусі, яка спростить завдання поглинання цієї країни", - додав Яременко.

Дивіться відео, де Богдан Яременко розповів про слабкі місця Росії:

Хто такий Богдан Яременко

Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання.

Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Нагадаємо, що Путін влаштував шантаж НАТО через Україну. Розвідка Пентагону підтверджує заяви директора Білорусі Олександра Лукашенка, згідно з якими Кремль відправив свою ядерну зброю на територію підконтрольної йому держави.

Військовий офіцер та експерт розкрив правду, чи перекинув Путін ядерну зброю у Білорусь. Сергій Бульба розповів, що зсередини Білорусі повідомляли про підготовку ракетних баз у різних частинах Білорусі.

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війна в Україні Білорусь ядерна зброя новини Білорусі
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