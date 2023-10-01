РФ готова воювати довго: у Британії дали тривожний прогноз щодо термінів війни

РФ збільшує військовий бюджет на 68 відсотків порівняно з 2023 роком.

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У Кремлі готуються до затяжної війни з Україною / Колаж: Главред, фото: 3-тя ОШБ, скріншот YouTube

Оборонні витрати РФ зростуть приблизно до 30 відсотків від загального обсягу державних витрат в 2024 році на тлі триваючої війни з Україною, розповіли в британській розвідці.

Про це йдеться в повідомленні в соцмережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з посиланням на документи, отримані з міністерства фінансів РФ.

"Міністерство пропонує оборонний бюджет у розмірі 10,8 трильйона рублів, що еквівалентно приблизно 6 відсоткам ВВП і збільшенню на 68 відсотків порівняно з 2023 роком. Досить імовірно, що Росія зможе підтримувати цей рівень оборонних витрат до 2024 року, але тільки за рахунок економіки в цілому", - йдеться у звіті.

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При цьому в британській розвідці підкреслюють, що повна інформація про російські оборонні витрати завжди засекречена, але ці цифри дозволяють припустити, що РФ готується до ще кількох років бойових дій в Україні.

"Це випливає з публічних коментарів міністра оборони Сергія Шойгу від 27 вересня 2023 року, в яких говориться, що він був готовий до продовження конфлікту в 2025 році", - вказується в повідомленні.

Повідомлення Міноборони Великобританії / @DefenceHQ

Раніше з'явився тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни. В ході війни сторони активно застосовують нові інтегровані системи управління боєм.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін наказав призвати в армію десятки тисяч людей. У РФ заявляли про призов на військову службу людей з окупованих територій України.

Нагадаємо, що розвідка Німеччини повідомила, що Путін може мобілізувати ще 1 млн осіб. Восени минулого року агресор Росія мобілізувала близько 300 тисяч осіб, частина з них вже спрямована на війну проти України, сказав Бруно Каль.

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