Розрив дипвідносин між Україною та країнами Африки: Кулеба назвав цілі Малі і Нігеру

Україна не веде активні бойові дії проти жодних регулярних збройних формувань будь-якої країни, окрім Російської Федерації. Про це в коментарі для Bloomberg розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба коментуючи рішення Малі та Нігеру про розрив дипломатичних відносин з Україною через нібито підтримку українськими силами повстанців-туарегів з Малі.
"Ми ніколи не діяли проти регулярної армії будь-якої країни, крім Росії. Ми не прагнемо жодних конфліктів з жодною африканською нацією. Наша справа – захистити Україну від російської агресії", – заявив глава МЗС.
Він заявив, що рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною є поспішним і необґрунтованим, оскільки не було надано жодних доказів на його підтвердження.
"Той факт, що уряд Нігеру наслідував приклад Малі, приводить нас до висновку, що це скоординовані зусилля з ізоляції України", – підсумував Кулеба.
Хто такий Дмитро Кулеба?
Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.
Розрив дипломатичних відносин між Україною та Малі - історія прецеденту
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, перехідний уряд Малі ухвалив рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною, звинувачуючи Київ у підтримці повстанців-туарегів, які нещодавно завдали поразки колоні малійських військових і російських найманців ПВК "Вагнера". Відповідний документ був оприлюднений пресслужбою Міністерства управління територіями та децентралізації Малі.
У вівторок, 7 серпня, Нігер оголосив про "негайне" розірвання дипломатичних відносин з Україною, звинувачуючи її в "підтримці терористичних груп" після нападу туарегів на російську ПВК "Вагнера" в Малі. Нігер, де військова хунта, яка встановила зв'язки з Росією, захопила владу, заявила про намір звернутися до Ради Безпеки ООН для ухвалення рішення щодо української "агресії".
Спікер ГУР Міноборони України Андрій Юсов прокоментував знищення великої групи російських найманців ПВК "Вагнера" в Малі, зазначивши, що найближчим часом можливі нові успішні операції проти російських військових злочинців в Африці. Він підкреслив, що повстанці отримали необхідну інформацію, яка дозволила їм провести успішну операцію проти російських військових.
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