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Путін зустрінеться з Ердоганом після його візиту в Україну

7 лютого 2022, 21:25

Точна дата візиту президента Росії до Туреччини стане відома найближчими днями.

Володимир Путін
Володимир Путін відвідає Туреччину / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін готується до візиту до Туреччини. Але точна дата його приїзду поки що невідома, повідомляє видання sabah.com.

"Візит пана Путіна до Туреччини відбудеться. Ця дата стане відома в найближчі дні", - заявив представник президента Туреччини Ібрагім Калін.

Візит президента Туреччини в Україну

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з офіційним візитом 3 лютого побував в Україні.

Після особистої зустрічі Ердогана і Зеленського почалася церемонія підписання низки угод між Україною і Туреччиною. Зокрема, підписано угоду про ЗВТ.

Ердоган заявив, що Туреччина готова робити все належне, щоб Закінчилася криза двох країн (України і Росії-ред.)

"Ми із задоволенням приймемо саміт на рівні лідерів або технічних переговорів", - повідомив Ердоган.

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