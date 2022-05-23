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"Приклад вільним народам": Байден написав статтю про Зеленського в журналі Time

23 травня 2022, 18:09

Президент України Володимир Зеленський залишив слід в історії і довів світу можливість перемоги України у війні з Росією, каже Байден.

Байден, Зеленський
Байден, Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський показав справжнє лідерство і не кинув ні країну, ні народ в день початку повномасштабної агресії Росії. Про це написав у статті для рейтингу "100 найвпливовіших людей 2022 року" за версією американського журналу Time президент США Джо Байден.

У народу України, за його словами, тепер є лідер в особі президента, який проявив хоробрість і стійкість.

"Громадяни України - власники магазинів і солдати, кравці і водії вантажівок — борються за свої будинки і свободу. Кожен раз, коли ми розмовляємо, я чую в голосі Зеленського невпинну рішучість людини, яка вірить в борг перед народом і щодня виконує священний обов'язок – вести націю в ці темні і важкі часи", – підкреслив американський лідер.

Байден додав, що Зеленський став прикладом для народів, які бажають жити у свободі. Вони стали більш згуртовані, рішучіше і цілеспрямованіше.

"За підтримки США, наших союзників і партнерів, Зеленський залишив слід в історії і довів світові, що Україна зможе вистояти, а українці - жити в демократичному майбутньому, якого вони так довго бажали", – сказав він.

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Як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною в 2022 році за версією читачів журналу Time. Глава України випередив у рейтингу мільярдера і засновника SpaceX Ілона Маска, британського прем'єра Бориса Джонсона і президента США Джо Байдена.

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