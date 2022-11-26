"Приїду на фронт з "Хрюшою": російська пропагандистка вигадала спосіб змусити українців здатися

Російська пропагандистка і телеведуча Ангеліна Вовк/ скрін

Російська пропагандистка і телеведуча Ангеліна Вовк поділилася своїм способом, як змусити Україну капітулювати у війні. Вона заявила, що може приїхати на фронт з героями своєї програми "Хрюшею" і "Степашею" й закликатиме українців "зупинитися".

Такими методами "зупинки війни" пропагандистка поділилася в ефірі однієї з російських телепрограм. Ведуча програми "Спокійної ночі, малята" цілком серйозно заявила, нібито "потрібно зупинити українців". Про те, що це Росія розв’язала криваву війну проти України і здійснює злочини проти мирного населення, російська телеведуча чомусь промовчала.

За її словами, українців нібито потрібно "змусити подивитися на ці події по-іншому".

"І я сказала своїй приятельці, що я візьму "Хрюшу" і "Степашу" і поїду туди, на фронт, і звернуся до українців", – сказала ведуча.

Вона зазначила, нібито у неї теж є українська кров, і українцям вона теж казки читала.

"І гадаю: раптом мене почують. А просто мені здається, що ось коли зазвучала б ця музика з передачі "Спокійної ночі, малята" і вони почули б мій голос. Я б сказала: "Здрастуйте, дорогі дівчатка і хлопчики. Зупиніться, що ви робите? Ви ж хороші!", – заявила пропагандистка.

скрін

Нагадаємо, у пропагандиста Соловйова вже обговорюють напад на Казахстан. Дмитро Дробницький назвав мету можливого вторгнення – захоплення територій та багатств сусідньої країни. Привід все той же – "денацифікація".

Раніше політичний аналітик та екснардеп Тарас Чорновіл заявив, що удари країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі України – це геноцид, і міжнародна спільнота повинна була відреагувати на це. Проте на Заході бояться, що Росія почне бити ракетами по країнах Північноатлантичного альянсу.

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