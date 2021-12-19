"Росія не прощає своїх дітей": викладачка університету Драгоманова плаче за Україною

Євгенія Більченко сумує за Україною / facebook.com/yevzhik

Скандальна ексвикладачка Київського педагогічного університету імені Драгоманова Євгенія Більченко, яка назвала Україну "лімфовузлом в тілі Америки" і після сказаного виїхала в РФ, поскаржилася на цькування від росіян.

Зокрема, вона стверджує, що не витримає "другої хвилі цькування" і каже, що її не беруть на роботу за фахом, а також забороняють займатися творчою діяльністю.

"Я не можу їм сказати, що мене не тільки викладати не беруть, мені забороняють дихати. Карано нагадувати, що я була доктором наук. Що я взагалі-то - професор, вчений", - написала Більченко в Facebook.

Також вона додала, що їй заборонили виступати зі своїми лекціями і віршами, писати, говорити.

"Вихід: голодна смерть або працювати на грубій фізичній роботі", - пише ексвикладачка.

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За її словами, повернутися в Україну їй нікуди, адже свій будинок вона продала.

"Вдома близька людина вважає, що все вирішить банально. Він не бачив, як в Росії зривали мені всі виступи, він не розуміє, як це: ховатися постійно, втративши призначення вчителя і поета. Я ніколи не бачила стільки знищувальної людської ненависті, мені це чуже, я можу у відповідь тільки померти. Напевно, вони хочуть, щоб я сказала: "українці, не кайтеся і не повертайтеся. Росія не прощає своїх дітей". А я не можу цього сказати... Ти повинен спокутувати смертю все: і помилки, і гріхи, і подвиги. Так жити просто не можна. Не приїжджайте сюди, так...", - зазначила Більченко.

Нагадаємо, скандал з Євгенією Більченко виник на початку 2021 року через її висловлювання про перехід сфери обслуговування в Україні на державну мову. Більченко назвала його "маразмом", а Україну окреслила "лімфовузлом на тілі американської колонії".

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