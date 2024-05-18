Перемога України не убезпечить НАТО: генерал заявив, що РФ буде загрозою на довгі роки

В Кремлі намагаються відновити свої втрати в Україні, щоб зосередити головні сили в західних областях РФ, заявив генерал Крістофер Каволі.

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Росія роками створюватиме проблеми для Альянсу / Колаж: Главред, фото: ua.depositpohotos.com, uk.wikipedia.org, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

Росія буде загрозою для НАТО на довгі роки. Навіть після перемоги України РФ створюватиме проблеми Альянсу. Про це заявив верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі, командувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі, пише "Голос Америки".

"Вважаю, що Росія становитиме довгострокову загрозу для Альянсу і створюватиме для нас проблеми на наступні роки", - сказав генерал під час виступу в "Атлантичній раді" у Вашингтоні.

Каволі підкреслив, що Москва намагається збільшити чисельність своїх військ і вже оголосила про такі плани, зокрема збільшуючи виробництво ВПК та залучаючи людський ресурс. Російське військо буде великим і розташовуватиметься поблизу західних кордонів та на території країн, що межують з НАТО, зауважив генерал.

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За його словами, змін у стилі влади в Росії не буде, країною керуватимуть аботі самі люди, або люди з подібними поглядами і методами управління. Він також підкреслив, що в Москві намагаються відновити втрати в Україні та зосередити головні сили в західних областях Росії, що може становити масштабну загрозу для НАТО на кордонах.

"Тому я вважаю, що розв’язання цієї проблеми, військової проблеми та всіх її політичних, економічних і соціальних наслідків, які з цього виникнуть, насправді будуть рушійним фактором існування НАТО та глобальної безпеки на багато років наперед", - наголосив Каволі.

Хто такий Крістофер Каволі Крістофер Джерард Каволі - американський військовий діяч, генерал армії США. Командувач Європейським командуванням Збройних сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, пише Вікіпедія. Про призначення Каволі на посаду оголосили 3 травня 2022 року. Таке рішення, як вказувалося в пресі, було ухвалено у зв'язку із серйозними загрозами для НАТО й безпеки Європи в цілому через російське вторгнення в Україну, враховуючи досвід Каволі та його знання про Росію.

Напад Росії на НАТО - прогнози

Нагадаємо, Росія може бути готова до збройного нападу на країни-члени НАТО через п'ять-вісім років, зазначив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер. Він підкреслив, що РФ продовжує виробляти велику кількість військової техніки, але не всю відправляє в Україну. Тому країни НАТО повинні підготуватися до можливого нападу вже в 2029 році.

Також керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик заявив, що російський лідер Володимир Путін може бути готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО. Він зазначив, що метою Росії може бути місто Нарва в Естонії або шведський острів.

Як повідомляв Главред, Латвія, Литва та Естонія побоюються нападу Росії на свої території. У матеріалі Financial Times йдеться про те, що ці побоювання не обмежуються лише країнами Балтії, а поширюються також на Стокгольм, Берлін і Лондон. Збройне протистояння можливе протягом найближчих 2-8 років.

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