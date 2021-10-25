План України щодо газової кризи у Європі і угода з Газпромом: у ФРН заявили про підтримку Києва

У Німеччині вже вивчають ідею України щодо додаткових постачань газу до Європи / pixabay

Федеральне міністерство економіки та енергетики отримало пропозицію України щодо додаткового прокачування 55 мільярдів кубометрів газу через українську ГТС до Європи. У Німеччині мають намір серйозно обговорити цю ініціативу. Берлін допомагає Києву зберегти транзит палива до Європи. Постачання газу по трубі можуть коли-небудь повністю припинитися, тому українській державі слід розглянути перспективу транзиту водню шляхом своєї газотранспортної системи. Про це заявила німецький посол в Україні Анка Фельдгузен.

Як повідомляє Укрінформ, вона розповіла про те, що німецьке дипломатичне відомство передало профільному міністерству ФРН пропозицію Києва щодо додаткового прокачування газу до Європи на базі української ГТС.читайте такожГаз як зброя Путіна і криза у Європі: в ЄС закликали до блокади запуску Північного потоку-2

"Ми отримали цю пропозицію від України і передали Федеральному міністерству економіки та енергетики, як і всі інші пропозиції української сторони. Ми її інтенсивно обговорюватимемо", - зазначила дипломат.

Також вона додала, що Німеччина продовжує підтримувати Україну в питанні збереження транзиту російського газу до Європи.

Фельдгузен підкреслила, що коли-небудь Київ може зіткнутися з ситуацією повного припинення транзиту палива до ЄС. Тому Україні потрібно провести роботу над своєю ГТС, щоб в майбутньому у Києва була перспектива транзиту водню до Європи. Такий крок може перетворити українську державу на експортера енергії та забезпечить країні енергетичну незалежність.

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Допомога України у вирішенні газової кризи у Європі

Секретар РНБО Олексій Данілов 22 жовтня за підсумками засідання відомства заявив, що Україна вирішила запропонувати Європі вирішити питання з газовою кризою шляхом додаткового прокачування палива українською ГТС. Київ готовий організувати допостачання 55 мільярдів кубометрів газу до країн ЄС. Чинний транзитний контракт з Газпромом дозволяє реалізувати таку ініціативу.

Президент України Володимир Зеленський також запропонував Газпрому знижку в 50% на додаткове прокачування палива до Європи шляхом української ГТС. Український гарант закликав ЄС швидко приймати рішення, щоб уникнути сценарію, за якого європейським країнам вже цієї зими загрожують колосальні збитки.