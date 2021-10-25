УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

План України щодо газової кризи у Європі і угода з Газпромом: у ФРН заявили про підтримку Києва

25 жовтня 2021, 13:04

Берлін допомагає Україні зберегти транзит російського газу до Європи через українську ГТС, сказала Анка Фельдгузен.

Німеччина
У Німеччині вже вивчають ідею України щодо додаткових постачань газу до Європи / pixabay

Федеральне міністерство економіки та енергетики отримало пропозицію України щодо додаткового прокачування 55 мільярдів кубометрів газу через українську ГТС до Європи. У Німеччині мають намір серйозно обговорити цю ініціативу. Берлін допомагає Києву зберегти транзит палива до Європи. Постачання газу по трубі можуть коли-небудь повністю припинитися, тому українській державі слід розглянути перспективу транзиту водню шляхом своєї газотранспортної системи. Про це заявила німецький посол в Україні Анка Фельдгузен.

Як повідомляє Укрінформ, вона розповіла про те, що німецьке дипломатичне відомство передало профільному міністерству ФРН пропозицію Києва щодо додаткового прокачування газу до Європи на базі української ГТС.читайте такожГаз як зброя Путіна і криза у Європі: в ЄС закликали до блокади запуску Північного потоку-2

"Ми отримали цю пропозицію від України і передали Федеральному міністерству економіки та енергетики, як і всі інші пропозиції української сторони. Ми її інтенсивно обговорюватимемо", - зазначила дипломат.

Також вона додала, що Німеччина продовжує підтримувати Україну в питанні збереження транзиту російського газу до Європи.

Фельдгузен підкреслила, що коли-небудь Київ може зіткнутися з ситуацією повного припинення транзиту палива до ЄС. Тому Україні потрібно провести роботу над своєю ГТС, щоб в майбутньому у Києва була перспектива транзиту водню до Європи. Такий крок може перетворити українську державу на експортера енергії та забезпечить країні енергетичну незалежність.

Реклама

Допомога України у вирішенні газової кризи у Європі

Секретар РНБО Олексій Данілов 22 жовтня за підсумками засідання відомства заявив, що Україна вирішила запропонувати Європі вирішити питання з газовою кризою шляхом додаткового прокачування палива українською ГТС. Київ готовий організувати допостачання 55 мільярдів кубометрів газу до країн ЄС. Чинний транзитний контракт з Газпромом дозволяє реалізувати таку ініціативу.

Президент України Володимир Зеленський також запропонував Газпрому знижку в 50% на додаткове прокачування палива до Європи шляхом української ГТС. Український гарант закликав ЄС швидко приймати рішення, щоб уникнути сценарію, за якого європейським країнам вже цієї зими загрожують колосальні збитки.

viber
газ Европа новини Німеччини ГТС транзит газу в Європу
Зараз ви переглядаєте новину «План України щодо газової кризи у Європі і угода з Газпромом: у ФРН заявили про підтримку Києва». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місяць катастроф і розгулу ковіду: що обіцяє астрологічний прогноз на листопад-2021 від Влада РоссаМісяць катастроф і розгулу ковіду: що обіцяє астрологічний прогноз на листопад-2021 від Влада Росса Гороскоп на 23 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: нахабна брехня, прикрі помилки або секретиГороскоп на 23 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: нахабна брехня, прикрі помилки або секрети Лікар назвав головну помилку вакцинованих проти коронавірусуЛікар назвав головну помилку вакцинованих проти коронавірусу Зірка Жіночого кварталу в образі розпусної Барбі блиснула голими принадамиЗірка Жіночого кварталу в образі розпусної Барбі блиснула голими принадами Сибірські холоди і сніг: яким буде листопад в УкраїніСибірські холоди і сніг: яким буде листопад в Україні

Останні новини

13:13

Анастасія Волочкова показала нового коханого: "Я кохана жінка!"

13:04

План України щодо газової кризи у Європі і угода з Газпромом: у ФРН заявили про підтримку Києва Відео

13:01

Транспорт - тільки для вакцинованих: у КМДА пояснили, до чого готуватися Відео

12:55

У Луцьку неадеквати перевернули біотуалет: всередині був відвідувач Відео

12:40

Увесь ковбасний совок оргазмує на "Спутник" Погляд

Реклама
12:37

У Миколаєві 80-літня пенсіонерка сокирою розрубала голову подрузі

12:31

"Дуже змінився": зірка Кварталу 95 розповів про зустріч Зеленським Відео

12:15

Без морозу, але з передзимовою прохолодою: яким буде листопад в Україні Відео

12:10

"Її терміново забрали оперувати": Оля Полякова розповіла про екстрену госпіталізацію дочки Відео

11:50

Директорку школи у Львові оштрафували на 34 тисячі гривень через невакцинованих співробітників Відео

11:48

Любовний гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: весілля, помста суперників або зрада Відео

11:47

У Туреччині українська спортсменка впала в море, зірвавшись з парашутом Відео

11:45

Геомагнітна буря атакує сьогодні, 25 жовтня 2021: як впоратися із ударом Відео

11:39

Як потрібно збивати температуру тим, хто заразився "Дельта"-штамом - відповідь лікаря

10:52

У планах Путіна – вся Європа: Данілов заявив про важкий період для України і назвав мету Кремля

10:43

Карантин в Україні: чотири області - "жовта" зона, шість - "червона"

10:42

Як зробити слайм: 5 рецептів з підручних матеріалів, які є в кожному будинку

10:42

"За цим стоїть людина": Данілов пояснив, як з'явився коронавірус Відео

10:21

Фінансовий гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: грошові надходження, обман або режим економії Відео

10:13

Всесвітній день макаронів: як правильно варити макарони, топ-2 простих рецепти

Реклама
09:53

Під Черніговом браконьєр убив лося і помер, тікаючи від лісника

09:53

Київ за крок від червоної зони: у Кличка готують заборони на відвідування дітьми ТРЦ Відео

09:40

Пандемії залишилося менш як рік: Данілов спрогнозував терміни перемоги над COVID-19 Відео

09:24

Місячний гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: доленосний день, збитки або любов усього життя Відео

09:19

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

09:09

В Україні різкий спад добової захворюваності на COVID-19: виявлено менше 15 тисяч заражень Відео

08:51

Гороскоп на 25 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: впливові покровителі або проблеми з грошима Відео

08:45

Україну заморозить до -9 градусів: синоптики розповіли, де вріже дубак Відео

08:07

Найгірше - попереду: на Україну чекає різкий стрибок захворюваності на COVID-19 - експерт Відео

08:00

Автобуси та поїзди – з сертифікатом або тестом: нові правила карантину на Запоріжчині з 25 жовтня Відео

07:10

Вступ до НАТО і захоплення Росією лівобережної України: експерт попередив про небезпечний сценарій Відео

06:47

Кращий вихід - виведення військ з Криму і Донбасу: у Зеленського пригрозили Путіну ракетами на Москву Відео

06:37

Газова війна: Україна нічого не роблячи боляче б'є по Путіну Погляд

05:28

Шантаж Газпрому через ПП-2 і газова криза у Європі: експерт пояснив угоду Зеленського з Росією Відео

05:16

Вчені розповіли, як набути "суперімунітет" від COVID-19 Відео

04:22

День маркетолога 2021 в Україні: прикольні картинки і привітання до свята

03:55

Прикмети на 25 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

03:18

Помер зірка серіалу "Друзі" Відео

02:20

Пасажир показав, як обійти правила та потрапити до поїзду без COVID-сертифікату

01:51

У США патріарх Варфоломій потрапив до лікарні: стало відомо про його стан Відео

Реклама
01:50

Недорого, смачно та корисно: дієтолог дала поради, як харчуватися правильно з обмеженим бюджетом

00:46

Стало відомо, які знаки Зодіаку найкращі друзі

00:28

Власова шокувала еротичним номером на столі перед суддями "Танців з зірками" і вилетіла з шоу Відео

24 жовтня, неділя
23:57

У Росії розповіли подробиці затримання литовських чиновників-рибалок

23:22

У ВООЗ зробили гучну заяву щодо подолання пандемії COVID-19 Відео

23:00

Мілевський слізно розпрощався з фанатами "Динамо": легендарний форвард пішов з великого спорту Відео

22:28

"Тому я така емоційна": Катерина Кухар в ефірі "Танців з зірками" заявила про вагітність Відео

22:26

На Херсонщині в лісі виявили тіло копа

22:14

Україна вибрала представника для Дитячого Євробачення-2021: хто поїде в Париж Відео

21:53

Місяць до дембеля: у Десні застрелився строковик

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти