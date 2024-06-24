'Він - боягуз і брехун': генерал сказав, як довго триватиме 'дружба' Трампа і Путіна

Якщо Трамп домовиться з Путіним, а той порушить домовленості, американський політик може відреагувати дуже різко і непередбачувано, заявив Віктор Ягун.

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Чи очікувати від Дональда Трампа продовження військової підтримки України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Передвиборча риторика і справжній політичний курс кандидата на пост президента США Дональда Трампа можуть суттєво відрізнятися. Домовленості Трампа з Путіним можуть провалитися, що призведе до значного посилення військової підтримки України. Про це в інтерв'ю Главреду сказав генерал-майор запасу, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун.

"Саме так і може бути. Тому що Трамп – парадоксально прямолінійна людина. Можлива ситуація, за якої Трамп прямо поговорить із Путіним і подумає, що той адекватна і нормальна людина. А Путін почне виляти хвостом, адже він – боягуз і брехун, який говорить одне, а потім за декілька місяців робить зовсім інше", - зазначив генерал-майор запасу.

Ягун зауважив, що таку поведінку російського диктатора яскраво демонструє приклад, коли диктатор Путін і представники РФ заперечували намір здійснити повномасштабний напад на Україну, а потім усе ж таки почали війну.

"Якщо Трамп скаже, що домовився з цим хлопцем, а хлопець раптом продемонструє діаметрально протилежну поведінку, реакція Трампа буде непередбачуваною для того, хто його дурить. Тому нехай начуваються", - додав експерт.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, що загрожує Китаю, якщо він надасть пряму військову підтримку Росії:

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Скандальні заяви Трампа - позиція щодо війни в Україні

Експрезидент США Дональд Трамп, який змагається з нинішнім президентом Джо Байденом за посаду президента США, неодноразово потрапляв у міжнародні скандали, повʼязані з підтримкою України та завершенням російсько-української війни.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп на передвиборчому заході в Детройті розкритикував обсяги допомоги, яку Адміністрація Байдена виділяє Україні, і пообіцяв її згорнути ще до того, як зайде в Білий дім. Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський отримує по 60 мільярдів доларів під час кожного візиту до США і звинуватив його у своєму імпічменті.

Як повідомляв Главред, для завершення війни РФ з Україною "за 24 години" Київ має віддати окуповані Крим і Донбас. Такі деталі містяться в плані експрезидента США Дональда Трампа, пише The Washington Post. Знайомі з планом Трампа кажуть, що він у приватній розмові заявив, що міг би припинити війну, тиснучи на Україну, щоб просунути невигідні умови для країни.

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