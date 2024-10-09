"Він продався Путіну!": на Орбана намагалися напасти під час прес-конференції

Активіст кинув у Орбана пачку предметів, що виглядали як банкноти.

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Опозиціонер зірвав виступ Орбана / Коллаж: Главред, фото: flickr

Виступ прем'єра Угорщини Віктора Орбана в Європарламенті пробував зірвати угорський опозиціонер Мартон Гєкіцкі. Він звинуватив голову уряду у зраді країни, повідомляє АР та місцеве видання Telex.

Інцидент стався під час пресконференції Віктора Орбана в Європарламенті, де угорський прем'єр представляв плани своєї країни на період її головування в ЄС.

Активіст і член опозиційної партії "Демократична коаліція" Мартон Гєкіцкі перервав виступ Орбана, коли той висловлювався негативно про мігрантів. Він кинув у нього пачку предметів, що виглядали як банкноти.

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"За скільки ви продали країну? За яку суму ви зрадили країну, пане прем'єр-міністре? Він продався Путіну, він продався Сі Цзіньпіну", - крикнув опозиціонер.

Охорона швидко затримала Гєкіцкі та вивела його з зали.

"Коли угорський політик каже іншому, що той негідник, в нашій культурі це означає лише "я з тобою не згоден"", - прокоментував інцидент Орбан.

Орбан - інфографіка / Главред, инфографика

За даними AP, чоловік є депутатом місцевої ради передмістя Будапешта. Лідер партії, колишній прем'єр Ференц Дюрчань, пізніше заявив у соцмережах, що пишається вчинком Гєкіцкі.

Позиція Орбана щодо України Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки. 27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами. У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію". "Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

Віктор Орбан - останні новини про Угорщину

Нещодавно Орбан видав скандальну заяву щодо Зеленського. Прем'єр Угорщини звинувачує Україну у відсутності бажання йти на компроміс.

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, під час останнього візиту угорської делегації в Україну, налагодили контакт і говорили про "припинення вогню" і глобальну угоду. А також про те, як наблизити справедливий і тривалий мир.

А тепер Угорщина блокує кредит ЄС для України у $50 мільярдів до листопада. Представники Угорщини не приховують, що Будапешт розраховує на прихід Трампа до влади і різку зміну політики США щодо підтримки України.

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