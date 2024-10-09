Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Він продався Путіну!": на Орбана намагалися напасти під час прес-конференції

Даяна Швець
9 жовтня 2024, 10:53
123
Активіст кинув у Орбана пачку предметів, що виглядали як банкноти.
Виктор Орбан, заседание в ЕС
Опозиціонер зірвав виступ Орбана / Коллаж: Главред, фото: flickr

Виступ прем'єра Угорщини Віктора Орбана в Європарламенті пробував зірвати угорський опозиціонер Мартон Гєкіцкі. Він звинуватив голову уряду у зраді країни, повідомляє АР та місцеве видання Telex.

Інцидент стався під час пресконференції Віктора Орбана в Європарламенті, де угорський прем'єр представляв плани своєї країни на період її головування в ЄС.

Активіст і член опозиційної партії "Демократична коаліція" Мартон Гєкіцкі перервав виступ Орбана, коли той висловлювався негативно про мігрантів. Він кинув у нього пачку предметів, що виглядали як банкноти.

відео дня

"За скільки ви продали країну? За яку суму ви зрадили країну, пане прем'єр-міністре? Він продався Путіну, він продався Сі Цзіньпіну", - крикнув опозиціонер.

Охорона швидко затримала Гєкіцкі та вивела його з зали.

"Коли угорський політик каже іншому, що той негідник, в нашій культурі це означає лише "я з тобою не згоден"", - прокоментував інцидент Орбан.

Орбан - інфографіка
Орбан - інфографіка / Главред, инфографика

За даними AP, чоловік є депутатом місцевої ради передмістя Будапешта. Лідер партії, колишній прем'єр Ференц Дюрчань, пізніше заявив у соцмережах, що пишається вчинком Гєкіцкі.

Позиція Орбана щодо України

Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні.

Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами.

У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію".

"Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

Віктор Орбан - останні новини про Угорщину

Нещодавно Орбан видав скандальну заяву щодо Зеленського. Прем'єр Угорщини звинувачує Україну у відсутності бажання йти на компроміс.

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, під час останнього візиту угорської делегації в Україну, налагодили контакт і говорили про "припинення вогню" і глобальну угоду. А також про те, як наблизити справедливий і тривалий мир.

А тепер Угорщина блокує кредит ЄС для України у $50 мільярдів до листопада. Представники Угорщини не приховують, що Будапешт розраховує на прихід Трампа до влади і різку зміну політики США щодо підтримки України.

Інші новини про Угорщину:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Угорщина Будапешт Сі Цзіньпін Володимир Путін Віктор Орбан
Реклама

Головне за день

Більше
Особисто брав участь: Буданов був на ключовому етапі операції у Вовчанську

Особисто брав участь: Буданов був на ключовому етапі операції у Вовчанську

11:35Україна
Засідання у форматі "Рамштайн" відклали – ЗМІ

Засідання у форматі "Рамштайн" відклали – ЗМІ

11:29Україна
Бронь від мобілізації "світить" не усім: в ТЦК сказали, за які порушення її можуть не дати

Бронь від мобілізації "світить" не усім: в ТЦК сказали, за які порушення її можуть не дати

11:06Україна
Реклама

Популярне

Більше
На дорогах з'явився незвичайний дорожній знак: що означають лінії та пів автомобіля

На дорогах з'явився незвичайний дорожній знак: що означають лінії та пів автомобіля

Експерти закликали зробити дірки в парканах до листопада: для чого це потрібно

Експерти закликали зробити дірки в парканах до листопада: для чого це потрібно

Що означає дорожній знак "щит" та вигнута стрілка: має знати кожен водій

Що означає дорожній знак "щит" та вигнута стрілка: має знати кожен водій

Як прибрати вапняний наліт у чайнику: потрібен лише один інгредієнт

Як прибрати вапняний наліт у чайнику: потрібен лише один інгредієнт

Всі відстрочки від мобілізації будуть діяти лише до 9 листопада: в ТЦК зробили заяву

Всі відстрочки від мобілізації будуть діяти лише до 9 листопада: в ТЦК зробили заяву

Останні новини

12:07

В Україну увірвуться дощі та осінній холод: синоптик назвала дату

12:04

Травичка здивує озелененням: декілька правил, як підготувати газон на зиму

12:01

"Одружилися ми за розрахунком": чоловік покійної Ніни Матвієнко розкрив секрет їхнього шлюбу

11:55

Ворог готується до ударів по Кримському мосту: Плетенчук вказав на важливу деталь

11:35

Обминають десятою дорогою: чому французи не сидять у телефонах

Мобілізація чоловіків 50+, бронювання та облік 17-річних: інтервʼю з офіцером Сумського ТЦК та СПМобілізація чоловіків 50+, бронювання та облік 17-річних: інтервʼю з офіцером Сумського ТЦК та СП
11:35

Особисто брав участь: Буданов був на ключовому етапі операції у Вовчанську

11:29

Засідання у форматі "Рамштайн" відклали – ЗМІ

11:22

З початку року у марафоні "Єдині новини" реалізували майже 40 соціальних кампаній

11:14

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Півням - стрес і розчарування, Тиграм - напружений день

Реклама
11:06

Бронь від мобілізації "світить" не усім: в ТЦК сказали, за які порушення її можуть не дати

10:53

"Він продався Путіну!": на Орбана намагалися напасти під час прес-конференції

10:51

Повістка через непроходження ВЛК: кому її можуть вручити

10:44

"Після того інциденту": окупанти зірвали концерт зрадниці Лоліті та зацькували її

10:43

"Вибір із двох зол": Золотарьов сказав, хто вигідніший Україні - Трамп чи Гарріс

10:25

Що таке "доброхіть": мало хто зможе правильно пояснити слово

10:05

Лише за 60 секунд: тільки найуважніші знайдуть 10 зайвих продуктів в холодильнику

09:52

Один з найбільших провалів: РФ збила власний дрон "Охотнік" – в чому причина

09:38

"Не брала участі": брат Марії Яремчук розповів про проблеми з нею

09:35

Україна створить бомбардувальну бригаду для польотів на французьких "Міражах" - Forbes

09:23

Чи корисно відчиняти вікна взимку: несподівана відповідь експертів

Реклама
09:19

Яка зброя допомогла б Україні протистояти РФ: топгенерал США передав Конгресу список

09:00

Чергове залякування Кремля. Для чого РФ вивела "Ярс" на чергування

08:45

"Всіх благ вам і перемоги": у соцмережах Алли Пугачової з'явилося привітання Путіну

08:35

Мирні переговори з РФ: Зеленський готовий пом'якшити свою позицію - Bloomberg

08:10

"Це означатиме його смерть": журналіст сказав, чого боїться Путін

08:10

Близький Схід і інтереси України: коротке поясненняПогляд

08:05

"Усе, досить": Дмитро Ступка не витримав навіть дня роботи у США і зірвав здоров'я

07:28

У РФ - вибухи: атаковано арсенал на Брянщині, триває потужна детонація боєприпасівВідео

07:05

Тільки справжній "Шерлок Холмс" знайде літеру С за 5 секунд: надзвичайна загадка

06:48

Засідання "Рамштайн" можуть перенести через ураган: у Пентагоні розкрили деталі

06:10

Україну вбиває відсутність стратегічності?Погляд

05:58

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - успіх у кожній справі, Водоліям - непорозуміння

05:30

У ТЦК назвали, кого поліція затримуватиме і силою доставлятиме до військкоматів

04:10

Що означає дорожній знак "щит" та вигнута стрілка: має знати кожен водій

03:44

Як розставити свічки на обідньому столі: правила сервіруванняВідео

03:12

Експерти закликали зробити дірки в парканах до листопада: для чого це потрібно

01:30

"Ось ти тут, і ось тебе немає": Аль Пачіно ледь не помер - що сталося

01:24

"Не хоче припинення вогню": Орбан видав скандальну заяву щодо Зеленського

01:00

Передвісник масованого удару: Жданов попередив українців про небезпеку

00:24

В України з'явився третій шлях виходу з війни: з'явилися дивовижні деталі

Реклама
00:23

Відома співачка вперше озвучила ім'я свого чоловіка: "Хороший, добрий"

08 жовтня, вівторок
23:55

Цей "Рамштайн" може стати останнім. Чого чекати від зустрічі в Берліні

22:41

РФ атакувала Полтаву і Кременчук балістичними ракетами: перші подробиці

22:36

Купатимуться в коханні: для яких знаків зодіаку жовтень стане доленосним

22:24

В Україні стався землетрус: у якій області був епіцентр

22:01

Увірветься низка проблем і невдач: що не можна робити 9 жовтня - прикмети

21:46

Від тухлих яєць до газу: 7 неприємних запахів в авто, які свідчать про небезпеку

21:27

Каструлі сяятимуть, як нові: блогер поділилась простим способом, як відмити нагарВідео

21:12

Вступ України до НАТО в обмін на землі - в ОП прокоментували чутки

20:56

Операція та психлікарня: Анна з дуету Anna Maria розповіла про чоловіка-воїна

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти