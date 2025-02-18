Не кінець війни: чим можуть завершитись переговори Путіна, Зеленського і Трампа

Успіх переговорів про закінчення війни малоймовірний, можливо буде досягнуто технічної угоди про припинення вогню, зазначив Горбач.

https://glavred.net/world/ne-konec-voyny-chem-mogut-zavershitsya-peregovory-putina-zelenskogo-i-trampa-10640603.html Посилання скопійоване

Чим можуть завершитись переговори Путіна, Зеленського і Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Про що сказав Горбач:

Переговори щодо закінчення війни не будуть двосторонніми

Путін може залучити Китай до переговорів

Дональд Трамп наполягатиме на тому, щоб Володимир Зеленський вів переговори з Путіним, і, за певних умов, український президент готовий на це погодитися. Водночас ці переговори відбуватимуться за участю представників ЄС і, ймовірно, Китаю, тобто вони не будуть двосторонніми. Про це під час чату на Главреді повідомив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Він також нагадав про формат Паризької зустрічі 2019 року, де участь брали Меркель, Макрон, Путін і Зеленський. Спочатку переговори проходили вчотирьох, а згодом, коли всі втомилися, відбулася окрема бесіда Путіна та Зеленського, яка тривала менше години.

"Так от, такої закритої зустрічі, найімовірніше, вже не буде, тому що немає предмета для особистих переговорів. До того ж Путін є людиною, яка хотіла вбити Зеленського, тому говорити з ним за зачиненими дверима немає про що. Висловлювати претензії немає сенсу, бо все вже сказано діями. Щодо особистісних стосунків теж усе зрозуміло", - зазначив експерт.

Він наголосив, що під час переговорів щодо врегулювання ситуації необхідна присутність свідків, оскільки спілкування з Путіним віч-на-віч є ризикованим. Уже за хвилину після такої розмови можна опинитися під звинуваченнями в тому, що дав згоду на певні умови, хоча цього насправді не було. Тому необхідні незалежні спостерігачі, і Дональд Трамп не може виконувати цю роль, оскільки не демонструє послідовності та таких якостей, як гідність, шляхетність і чесність.

"Його хвилює насамперед слава і можливість вийти і сказати, що йому вдалося чогось досягти, навіть якщо цього не буде, тобто видати бажане за дійсне або хоча б за здійснене. Тому потрібен інший "дорослий у кімнаті", і це можуть бути саме представники Євросоюзу", - сказав він.

Дивіться відео чату з Володимиром Горбачем, у якому він розповів, чого чекати від переговорів Трампа, Путіна і Зеленського:

Горбач також зазначив, що Путін, зі свого боку, може залучити своїх союзників як посередників, наприклад, представників Китаю.

Ймовірність таких переговорів доволі висока, оскільки цього прагне Трамп. Водночас їхній успіх малоймовірний. Найімовірніше, зустрічі та дискусії відбудуться, проте вони навряд чи приведуть до ефективного та тривалого завершення війни.

"У кращому разі вдасться досягти домовленостей про технічне припинення вогню або навіть перемир'я на певний період часу з поки що незрозумілими умовами", - резюмував експерт.

Політика Трампра щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росії не вдається досягти перемоги на полі бою в Україні, а її складне становище на фронті стає важелем тиску на Дональда Трампа, зазначає Forbes. Як пояснив аналітик Ендрю Перпетуа, просування російських військ зазвичай вимірюється метрами та може коштувати їм цілих піхотних рот із десятками солдатів.

Тим часом президент США Дональд Трамп запропонував триетапний план мирного врегулювання війни, розв'язаної Росією проти України. Про це повідомив депутат Європарламенту від Німеччини Сергій Лагодинський (партія "Союз 90/Зелені"), посилаючись на власні джерела.

Водночас президент Росії Володимир Путін може вимагати від Дональда Трампа вивести американські війська з території пострадянських держав, зокрема країн Балтії, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це пише оглядач Financial Times Гідеон Рахман у статті від 18 лютого.

Інші новини:

Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред