Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Не кінець війни: чим можуть завершитись переговори Путіна, Зеленського і Трампа

Юрій Берендій
18 лютого 2025, 16:23
92
Успіх переговорів про закінчення війни малоймовірний, можливо буде досягнуто технічної угоди про припинення вогню, зазначив Горбач.
Не кінець війни: чим можуть завершитись переговори Путіна, Зеленського і Трампа
Чим можуть завершитись переговори Путіна, Зеленського і Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Про що сказав Горбач:

  • Переговори щодо закінчення війни не будуть двосторонніми
  • Путін може залучити Китай до переговорів

Дональд Трамп наполягатиме на тому, щоб Володимир Зеленський вів переговори з Путіним, і, за певних умов, український президент готовий на це погодитися. Водночас ці переговори відбуватимуться за участю представників ЄС і, ймовірно, Китаю, тобто вони не будуть двосторонніми. Про це під час чату на Главреді повідомив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Він також нагадав про формат Паризької зустрічі 2019 року, де участь брали Меркель, Макрон, Путін і Зеленський. Спочатку переговори проходили вчотирьох, а згодом, коли всі втомилися, відбулася окрема бесіда Путіна та Зеленського, яка тривала менше години.

"Так от, такої закритої зустрічі, найімовірніше, вже не буде, тому що немає предмета для особистих переговорів. До того ж Путін є людиною, яка хотіла вбити Зеленського, тому говорити з ним за зачиненими дверима немає про що. Висловлювати претензії немає сенсу, бо все вже сказано діями. Щодо особистісних стосунків теж усе зрозуміло", - зазначив експерт.

Він наголосив, що під час переговорів щодо врегулювання ситуації необхідна присутність свідків, оскільки спілкування з Путіним віч-на-віч є ризикованим. Уже за хвилину після такої розмови можна опинитися під звинуваченнями в тому, що дав згоду на певні умови, хоча цього насправді не було. Тому необхідні незалежні спостерігачі, і Дональд Трамп не може виконувати цю роль, оскільки не демонструє послідовності та таких якостей, як гідність, шляхетність і чесність.

"Його хвилює насамперед слава і можливість вийти і сказати, що йому вдалося чогось досягти, навіть якщо цього не буде, тобто видати бажане за дійсне або хоча б за здійснене. Тому потрібен інший "дорослий у кімнаті", і це можуть бути саме представники Євросоюзу", - сказав він.

Дивіться відео чату з Володимиром Горбачем, у якому він розповів, чого чекати від переговорів Трампа, Путіна і Зеленського:

Горбач також зазначив, що Путін, зі свого боку, може залучити своїх союзників як посередників, наприклад, представників Китаю.

Ймовірність таких переговорів доволі висока, оскільки цього прагне Трамп. Водночас їхній успіх малоймовірний. Найімовірніше, зустрічі та дискусії відбудуться, проте вони навряд чи приведуть до ефективного та тривалого завершення війни.

"У кращому разі вдасться досягти домовленостей про технічне припинення вогню або навіть перемир'я на певний період часу з поки що незрозумілими умовами", - резюмував експерт.

Політика Трампра щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росії не вдається досягти перемоги на полі бою в Україні, а її складне становище на фронті стає важелем тиску на Дональда Трампа, зазначає Forbes. Як пояснив аналітик Ендрю Перпетуа, просування російських військ зазвичай вимірюється метрами та може коштувати їм цілих піхотних рот із десятками солдатів.

Тим часом президент США Дональд Трамп запропонував триетапний план мирного врегулювання війни, розв'язаної Росією проти України. Про це повідомив депутат Європарламенту від Німеччини Сергій Лагодинський (партія "Союз 90/Зелені"), посилаючись на власні джерела.

Водночас президент Росії Володимир Путін може вимагати від Дональда Трампа вивести американські війська з території пострадянських держав, зокрема країн Балтії, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це пише оглядач Financial Times Гідеон Рахман у статті від 18 лютого.

Інші новини:

Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мирне врегулювання Володимир Горбач мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Зеленський вперше відреагував на переговори між США та РФ і оголосив про рішення

Зеленський вперше відреагував на переговори між США та РФ і оголосив про рішення

17:01Світ
"Йти на ультиматуми РФ не збираюся": Зеленський - про переговори між РФ і США

"Йти на ультиматуми РФ не збираюся": Зеленський - про переговори між РФ і США

16:41Україна
"Доведеться йти на поступки": у США озвучили умови закінчення війни в Україні

"Доведеться йти на поступки": у США озвучили умови закінчення війни в Україні

16:15Світ
Реклама

Популярне

Більше
Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

"Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

"Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

В Україні затягується майже двотижнева магнітна буря: коли вона закінчиться

В Україні затягується майже двотижнева магнітна буря: коли вона закінчиться

Останні новини

17:01

Зеленський вперше відреагував на переговори між США та РФ і оголосив про рішення

16:58

Варити не варто: кухар розкрив смачніший спосіб приготування картоплі

16:44

Буде ідеально чистим: як видалити плями з килима простим засобом з ванної

16:43

Кулеба сказав, чи можлива ще перемога України у війні

16:41

"Йти на ультиматуми РФ не збираюся": Зеленський - про переговори між РФ і США

Україні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війниУкраїні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війни
16:40

Лілія Подкопаєва розсекретила, де навчатиметься її донька

16:36

Євробачення-2025: Alyona Alyona висловилася про представників України Ziferblat

16:30

Порошенко двічі сказав неправду, щоб виправдати синів, які втекли від мобілізації до Лондону, - боєць ЗСУ

16:23

Не кінець війни: чим можуть завершитись переговори Путіна, Зеленського і ТрампаВідео

Реклама
16:15

"Доведеться йти на поступки": у США озвучили умови закінчення війни в Україні

16:02

Шопінг в секонд-хенді: стало відомо, для чого потрібно завжди перевіряти кишені

16:00

Тариф на світло стане меншим: Міненерго зробило важливу заяву

15:40

Справжні перфекціоністи: 5 знаків зодіаку, які контролюють усе

15:20

Катя Осадча вперше зізналася, чому відклала ідею з усиновленням

15:10

Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

14:55

Ціна впала на 8%: вартість ключового продукту в Україні знизилася

14:54

Чи можна щодня митися дігтярним милом: яка його користь і шкодаВідео

14:42

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

14:40

"Ми прийшли до цього жаху": актор "Сватів" пішов проти Путіна і розкрив, чомуВідео

14:34

ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро - Бербок

Реклама
14:14

"Навіть без переговорів": Росія може вимушено взяти "паузу" у війніВідео

14:14

Особовий склад не рятує: у ЗСУ назвали головну проблему ворога біля Покровська

13:57

Ольга Сумська зізналася, як на її кар'єру вплинуло життя доньки-мовчунки в РФ

13:38

"Виконання всіх бажань Путіна": євродепутат розкрив план Трампа щодо України

13:36

Син Осадчої та Горбунова вивалив сімейні таємниці: відео потрапило в мережуВідео

13:29

РФ удосконалила північнокорейські ракети: Буданов попередив про небезпеку

13:23

Стрімке падіння цін: в Україні різко змінилась вартість яєць

13:11

Чекало не одне покоління: Джонні Депп повертається в "Пірати Карибського моря"

12:58

Весняне тепло вже близько: синоптики назвали точну дату потепління в Україні

12:38

Говорили про Україну: президентка Єврокомісії зустрілася з спецпредставником США

12:36

Участь КНДР у війні матиме наслідки: Буданов назвав загрозу для світу

12:25

Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - коханняВідео

12:16

У Зеленського з’явився козир, щоб ввічливо сказати "ні" Трампу – Forbes

12:12

Drum Island Fest 2025: найбільший конкурс ударних інструментів для дітей в Україні

12:09

НАБУ шантажує фігурантів кримінальних справ, щоб ті провокували чиновників на хабарі – ЗМІ

12:07

Діти путініста Філіпа Кіркорова терміново покинули РФ - що сталося

11:54

У Кремлі заявили про готовність Путіна вести переговори із Зеленським: у чому підступ

11:52

Важливі події найближчими тижнями і місяцями: Туск заінтригував заявою

11:40

"Пряме влучання": росіяни КАБом рознесли центр Золочева під Харковом

11:34

"Лікарі борються за життя": українська актриса в реанімації в критичному стані

Реклама
11:16

ЗСУ перебувають в "мішку": офіцер попередив про загрозливе оточення підрозділів

11:09

Склади зброї України та інших країн Європи майже порожні - гендиректор Rheinmetall

11:06

Китайський гороскоп на завтра 19 лютого: Бикам - жертви, Півням - тривога

11:00

Відключень світла не уникнути: експерт сказав, до чого готуватися українцям

10:45

Втік від росіянки: у Тома Круза нова подруга, молодша на 26 років

10:26

Трамп може вивести війська США з Балтії на вимогу Путіна - Financial Times

10:20

Мадонна знялася в рожевій комбінації в рідкісному відео без фільтрівВідео

10:19

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

10:14

Сценка із побиттям працівника ТЦК під оплески: гучний скандал у київській школіВідео

10:00

Долетіло всього шість дронів: ППО України поставило новий рекорд по захисту неба

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти