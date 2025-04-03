Трамп все змінив: експерт розповів про нюанс застосування 5 статті НАТО

За час другої каденції Трампа США на десятиліття втратили довіру.

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Європа не довірятиме США як раніше через політику Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, пресс-служба НАТО

Що сказав Загородній:

Трамп підірвав довіру Європи до США

На Європі дію 5 статті ніхто не перевіряв

За півтора місяці президентства Дональда Трампа довіра до США серед європейських партнерів була підірвана. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт Тарас Загородній.

За його словами, у наступні 30 років повернути довіру до США буде дуже складно, навіть якщо наступником Трампа стане демократ, який визнає, що Штати помилилися.

Експерт переконаний, навіть якщо американці запропонують європейцям купувати їхню зброю, то почують у відповідь щось на кшталт "Так, зараз контракт укласти, а через 10 років буде зовсім інший президент - і все". Тож довіра до США втрачена.

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Що стосується впливу США на НАТО, Загородній зауважив, що було чимало історій з початку повномасштабного вторгнення, коли країни-члени Альянсу вдавали, що нічого не відбувається, хоча на їхню територію залітали дрони та ракети країни-агресорки Росії.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"А як поляки чекали два тижні після 24 лютого 2022, що скажуть США. Тоді поляки на свій страх та ризик передали Україні дуже багато радянської зброї. А Вашингтон мовчав, чи взагалі працюватиме 5 стаття Статуту НАТО. Згодом американці прокинулися, сказали, що буде. Тобто, ніхто до цього в реальному житті не перевіряв, як усе в НАТО працює. Та ніхто й перевіряти не буде", - додав він.

Фактично 5-та стаття Статуту НАТО була задіяна лише один раз, коли був теракт у США 11 вересня. Тоді члени НАТО справді об'єдналися, витрачали гроші та допомагали одне одному. Однак це була територія США, а на Європі дію 5 статті ніхто не перевіряв.

Застосування 5 статті НАТО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував твердження команди президента США Дональда Трампа про те, що надання Україні гарантій, згідно з 5 ст. Статуту НАТО, без вступу до Альянсу є відкритим питанням. За його словами, ще не факт, що це буде працювати.

Раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що питання надання Україні гарантій безпеки відповідно до статті 5 НАТО, але без офіційного вступу до Альянсу, залишається відкритим.

Напередодні прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що дія статті 5 Північноатлантичного договору може почати поширюватися на Україну без її офіційного вступу до НАТО.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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