"Ми знищимо ваших усіх дітей!": у Росії полковник влаштував моторошний дебош у ресторані

Сам полковник поки відмовляється коментувати ситуацію.
У столиці Росії полковник поліції Роман Ромашин влаштував дебош у ресторані "Ля провінція".
Як повідомляє Телеграм-канал Bazа, він нарвався на прокурора Марію Семененко.
Ромашин в Москві влаштував справжню істерику, після чого прибігли його заспокоювати охоронці і навіть поліція.
Сам полковник поки відмовляється коментувати ситуацію.
Як стало відомо, Ромашин почав в ресторані чіплятися де обідала поруч подружня пара. Ними виявилися - прокурор Марія Семененко та її чоловік, який є суддею.
Спочатку були словесні образи і погрози, потім зав'язалася бійка.
"Ти х*хол або російська? Ми у**їм ваших всіх дітей!",- каже полковник.
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Автор: Маша Тупченко