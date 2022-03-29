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"Ми знищимо ваших усіх дітей!": у Росії полковник влаштував моторошний дебош у ресторані

29 березня 2022, 16:25

Сам полковник поки відмовляється коментувати ситуацію.

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Скандал у Москві / скріншот

У столиці Росії полковник поліції Роман Ромашин влаштував дебош у ресторані "Ля провінція".

Як повідомляє Телеграм-канал Bazа, він нарвався на прокурора Марію Семененко.

Ромашин в Москві влаштував справжню істерику, після чого прибігли його заспокоювати охоронці і навіть поліція.

Сам полковник поки відмовляється коментувати ситуацію.

Як стало відомо, Ромашин почав в ресторані чіплятися де обідала поруч подружня пара. Ними виявилися - прокурор Марія Семененко та її чоловік, який є суддею.

Спочатку були словесні образи і погрози, потім зав'язалася бійка.

"Ти х*хол або російська? Ми у**їм ваших всіх дітей!",- каже полковник.

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