У Києві п'яний чоловік влаштував дебош і зламав ніс дитині на вулиці

Національна поліція / УНІАН

У Києві чоловік у стані алкогольного сп'яніння зламав ніс 14-річному підлітку на вулиці. Інцидент стався в Голосіївському районі столиці на вулиці Ломоносова, 4.

Як розповіла мама постраждалого Ірен Матерухіна у Facebook-групі "Сусіди. Голосіїв", це сталося ввечері, 16 жовтня.

"Він гуляв зі своїми друзями, вони сміялися, нічого не віщувало біди. Мій Макс відійшов від друзів трохи і йому в цей момент просто тварюка п'яна, років 50-ти вдарив в ніс. Була калюжа крові і сльози моєї дитини, він сильно злякався від несподіванки!!!",- розповіла жінка.

Діти відразу ж викликали поліцію, після чого чоловік зі своїм другом швидко зникли з місця події. Хлопець разом з батьками поїхав до травмпункту.

З'ясувалося, що у школяра зламаний ніс зі зміщенням. Довелося вправляти. Тепер йому необхідно лежати в лікарні 4-5 днів.

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"Мій бідний хлопчик отримав не тільки фізичну травму, а й психологічну... це не повинно ось так просто зійти з рук. Хоча може мій пост просто буде для когось попередженням, нехай діти будуть обережні і уважні по сторонах і дорослі теж", - додала мати хлопчика.

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