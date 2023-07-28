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"Ми не можемо чекати 10 років": Карась розповів, чи готовий Захід довести РФ до розвалу

Аліна Дембіцька
28 липня 2023, 02:00
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Як підкреслив військовослужбовець ЗСУ, Україна зробить те, що їй треба, а на Заході вже будуть підлаштовуватися.
Владимир Путин, Євгений Карась
Карась розповів, чи готовий Захід довести РФ до розвалу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Нещодавно на Заході почали вживати слово "контайнмент", тобто силами України та Польщі ізолювати РФ, щоб вона нікому не загрожувала. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась.

"Вони просто бояться – вони інертні і не можуть зрозуміти, як це, розвал Росії. Для нас єдиним можливим форматом є лише фрагментація Росії. Тому що вона теж не стоїть на місці, росіяни закуповують, у тому числі через країни Заходу, токарні верстати, тощо. Потихеньку щось вона там робить і виготовляють і безпілотники, і досвід передають. Ми не можемо чекати, поки вона сама собою через 10 років розвалиться. Вона через 10 років може зробити висновки і знову поперти, за китайські гроші чи які завгодно інші. Китаю треба буде показати урок – мовляв, дивіться, країни Заходу, ви не виграли цю війну, а от за підтримки Китаю Росія змогла", - розповів Карась.

Як підкреслив військовослужбовець ЗСУ, не важливо, про що там думав Захід. Україна зробить те, що їй треба, а на Заході вже будуть підлаштовуватися – це видно із заяв Зеленського та Залужного.

"Наш головнокомандувач казав, що йому не треба жодних чужих помилок, чужих думок, у нього є бажання, воля, спроможності і досвід для того, аби звільнити Україну. І він її звільнить, і ніхто йому тут не буде спроможний нічого сказати наперекір. Тобто ми робимо історію, здобуток в цілому для всього блоку НАТО у розширенні його впливу та пасивному просаджуванні російського впливу. І тут уже Захід буде адаптуватися під те, як змінюватиметься ситуація. Зараз вони ще не готові сприймати реальність такою, як вона є, тому що вони ще не в воєнному темпі, як ми", - додав Карась.

Хто такий Євген Карась

Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

Розвал Російської Федерації

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля – у майбутньому ця держава розпадеться.

Військовий експерт Михайло Притула розповів, як "нокаутувати" Путіна. Він вважає, що процес розпаду Росії вже почався. На його думку, якщо окупанти незабаром не підуть на так званий "жест доброї волі" в Україні, ЗСУ проведуть наступ, який нокаутує Путіна.

Як зазначив керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко, уже є перша ознака початку розвалу РФ. За його словами, очевидно, що "центр" не керує ситуацією, яка відбувається в Росії. А якщо "центр" не керує ситуацією, то система не витримує і починає валитися на очах.

Дивіться повне інтерв'ю Євгена Карася спеціально для Главреда:

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