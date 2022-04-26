"Ми пишаємося, що ми росіяни": Гордон показав треш, який відбувається в російській глибинці

Журналіст в шоці від побаченого.
Не секрет, що більшість росіян, які засліплені пропагандою, вважають правильним рішення Путіна почати війну в 21-му столітті.
Багато хто з них навіть пишаються цим. На своїй сторінці в Instagram журналіст Дмитро Гордон опублікував відео, яке тільки це підтверджує.
На опублікованих кадрах, на перший погляд, звичайна сім'я влаштувала перформанс під назвою "Ми пишаємося, що ми росіяни".
"Треш. Проста сім'я З російської глибинки", - підписав відео Гордон. Багато користувачів мережі погодилися з ним в коментарях під постом.
Нагадаємо, російська військова техніка, яка зараз знаходиться на території України, промаркована символами V і Z. Журналіст Дмитро Гордон вирішив показати, звідки ж з'явилася ідея використання саме цих символів.
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Автор: Сергій Коломієць