Машину розірвало на дві частини: у жахливій ДТП у Польщі загинули українці

Жертвами аварії стали три людини, всі вони – громадяни України. Ще одна українка перебуває в лікарні.
У Польщі поблизу населеного пункту Жгув, що в Лодзинському воєводстві, ввечері 29 вересня сталася аварія за участю автівки з українцями. У результаті ДТП загинули 3 людини, ще одна жінка опинилася в лікарні.
За інформацією поліціянтів, в напрямку Лодзі їхав BMW, в якому перебували 4 людей – подружня пара і пара їхніх друзів. Всі – громадяни України. Водій авто втратив керування та на великій швидкості влетів в електричний стовп. Від удару авто розірвало навпіл, повідомило видання Express Ilustrowany.
Постраждалих з уламків машини рятувальники діставали за допомогою спеціальних засобів. На місці аварії загинули двоє чоловіків віком 23 і 25 років і 23-річна жінка, ще одна жінка 25-ти років знаходиться в лікарні.
У ДТП також потрапили два інші авто, але постраждалих серед їхніх пасажирів немає. Справу під контроль взяла прокуратура Лодзя.
Попередня аварія з українцями в Польщі
- Біля польського міста Олесниця в селі Лигота Мала у п'ятницю, 24 вересня, автомобіль з українцями потрапив у ДТП.
- Тоді також водій втратив контроль над автомобілем, унаслідок чого він з'їхав з дороги та перекинувся. За попередніми даними, в результаті аварії загинув громадянин України у віці приблизно 30 років.
- Разом з водієм в автомобілі перебували ще дві людини, також українці. Вони не отримали значних пошкоджень.