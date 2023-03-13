Ризикувати Кремлю безглуздо: політолог оцінив ймовірність держперевороту в Білорусі

Контролювати процес зміни одного білоруського диктатора на іншого з Москви неможливо, вважає Валерій Карбалевич.

Олександр Лукашенко - головний стрижень режиму в Білорусі / Фото: сайт Кремля

Кремль навряд чи зважиться влаштувати державний переворот в Білорусі, оскільки це дуже "ризикована гра". Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив білоруський журналіст і політолог Валерій Карбалевич.

За його словами, політичний режим білоруського диктатора Лукашенка тримається саме на ньому, він - "його головний стрижень".

"Якщо він (Лукашенко, - ред.) йде, то режим може посипатися. Люди знову вийдуть на вулицю, опозиція включиться в політичну боротьбу. Напевно, і Захід, і Україна. Тобто контролювати процес зміни одного диктатора на іншого з Москви неможливо", - зазначив Карбалевич.

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Політолог додав, що Росія не завжди контролює свої маріонеткові утворення, а на території Білорусі при всьому бажанні вона цього зробити не може.

"І, прибравши Лукашенка, вона може отримати більш антиросійський режим, ніж при Лукашенку. І ризикувати в момент війни було б дуже нерозумно для Кремля, тому я насилу собі уявляю такий сценарій", - резюмував він.

Зазначимо, Карбалевич вважає, що у самого Лукашенка існує страх революції в Білорусі. Він посилився після подій 2020 року.

Також політолог оцінив імовірність втягування Білорусі у війну.

Хто такий Валерій Карбалевич Білоруський журналіст і політолог, кандидат історичних наук. Експерт аналітичного центру "Стратегія". Автор понад 800 публікацій з різних проблем внутрішньої і зовнішньої політики Білорусі.

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