Чим Лукашенко допоможе окупантам РФ: білоруський експерт видав несподіваний прогноз

Валерій Карбалевич спрогнозував, що режим Олександра Лукашенка може надавати країні-агресору.

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Олександр Лукашенко продовжуватиме підтримувати російських окупантів у війні з Україною, заявив білоруський журналіст і політолог Валерій Карбалевич.

В інтерв'ю Главреду він підкреслив, що ця підтримка буде здійснюватися в плані розвідки, а також створення постійної загрози нападу на Україну з території Білорусі для відволікання ЗСУ від війни на Донбасі.

При цьому співрозмовник не виключив, що диктаторський режим Лукашенка може також надавати російським військовослужбовцям всю військову інфраструктуру.

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"У тому числі аеродроми, залізниці, полігони, госпіталі і так далі", — додав Карбалевич.

Раніше Лукашенко заявив про те, що вибухи з пошкодженням літака окупантів РФ а-50 на аеродромі "Мачулищі" нібито спланували СБУ і ЦРУ.

Крім того, Лукашенко опустився до образ Володимира Зеленського, назвавши його "гнидою".

Нагадаємо, вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО а-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО. А — 50-дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція-Дальня розвідка.

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