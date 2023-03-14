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Політолог пояснив, що змусить Білорусь вступити у війну РФ проти України

14 березня 2023, 07:44
Провокації на кордоні не матимуть принципового значення, якщо сам Лукашенко не хоче участі Білорусі у війні.
Олександр Лукашенко запросив пострадянських лідерів на парад Перемоги
Експерт назвав умову для вступу Білорусі у війну в Україні / Фото : president.gov.by

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко не хоче відкрито брати участь у війні РФ проти України. Тому жодні провокації на кордоні не змусять Білорусь вступити у війну, поки на це немає політичної волі. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив білоруський журналіст і політолог Валерій Карбалевич.

"Лукашенко багато разів говорив, що щойно з боку України будуть якісь дії військового характеру проти Білорусі, то ми відповімо найжорстокішим чином. Умовно кажучи, Україні мало не здасться. Але за останній час було багато інцидентів, які можна було б трактувати саме як напад: осколки ракети перелетіли з української території, були вибухи на аеродромі в Зябрівці, прикордонний комітет Білорусі повідомляв, що з території України нібито прилітали дрони. А тут напад на російський літак у центрі столиці, про що офіційно повідомляє білоруська влада. Тобто, якщо є охота, можна було використовувати цю історію для того, щоб почати війну", - сказав політолог.

"Але білоруська влада цього не хоче. Бо якими б не були провокації, все залежить не від масштабу провокації, а від політичної волі її використовувати для повноцінної війни. Тому не думаю, що провокації матимуть принципове значення, якщо сам Лукашенко не хоче участі Білорусі у війні", - додав Карбалевич.

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Раніше Главред писав, що Кремль навряд чи зважиться влаштувати державний переворот у Білорусі, оскільки це дуже "ризикована гра". Політолог Валерій Карбалевич вважає, що, прибравши Лукашенка, РФ може отримати більш антиросійський режим, ніж зараз.

Вибухи у Мачулищах

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО. А-50 - дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.

Лідер білоруської антиурядової організації BYPOL Олександр Азаров заявив, що російський військовий літак на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі підірвала білоруська опозиція. Виконавці зробили це за допомогою дронів. В результаті ударів були пошкоджені передня та центральна частини літака, а також радари і антена.

Інші новини:

війна в Україні Олександр Лукашенко війна Росії та України
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