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Лукашенко "зник": від початку травня президента майже не бачили – ЗМІ

Юлія Куришко
12 травня 2023, 17:40 оновлено 12 травня, 17:53
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Білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко зник із публічного поля.
Лукашенко 'зник': від початку травня президента майже не бачили – ЗМІ
Лукашенко зник із публічного простору / колаж Главред: фото УНІАН, скріншот з відео

На офіційному сайті та інших інформаційних ресурсах, пов'язаних із політиком, жодної інформації про заходи за його участю немає. Зважаючи на те, як непросто Лукашенку далося святкування Дня Перемоги в Москві та Мінську, це викликає безліч питань про стан його здоров'я.

Журналісти білоруського видання Зеркало проаналізували графік Лукашенка і прийшли до висновку, що у травні у нього майже не було публічних подій. Наразі Лукашенко вже третій день поспіль не з’являється на публіці.

Відхилення в розпорядку білоруського політика почалися в травні, ще до поїздки в Москву на День Перемоги.

відео дня

Наприклад, якщо взяти середу, четвер і п'ятницю минулого тижня (3, 4 і 5 травня), то на сайті Лукашенка є інформація лише про один публічний захід - вручення державних нагород заслуженим діячам різних сфер 5 травня. Зазначимо, що вже тоді звертав на себе увагу осиплий голос політика - при тому, що зазвичай Лукашенко без особливих проблем проводить багатогодинні зустрічі з журналістами.

"Загалом же за цей місяць, якщо залишити за дужками заходи 9 травня, політик, судячи з його сайту, провів лише два публічні заходи: нараду з актуальних питань забезпечення безпеки та правопорядку і заходи з охорони держкордону (політика показали на фото, але не на відео - можна припустити, що через проблеми з голосом, які були вже тоді) і вже згадане вище нагородження. Усі інші події на його сайті - це безліч привітань і підписань документів", - йдеться в матеріалі.

Журналісти додають, що таким чином можна констатувати, що з початку травня Лукашенко за рідкісними винятками не з'являється на публіці. З чим це пов'язано і який зараз стан Лукашенка - невідомо, оскільки прес-служба питання ніяк не коментує.

Дивіться відео про те, який стан у Лукашенка та чим це загрожує його владі:

Хворий Лукашенко

Нагадаємо, що 9 травня на Красній площі в Москві пройшов парад до Дня перемоги, де Лукашенку стало погано і його відвезли автомобілі "швидкої", а після білоруський диктатор швидко повернувся до Мінська.

Лукашенко вперше не зміг виступити з промовою в Мінську 9 травня, а лише поклав квіти. Церемоніальну промову замість нього виголосив міністр оборони Хренін.

Лукашенко зник вже на два дні. Опозиціонер розповів, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка є проблеми з ногами і хребтом. При цьому він вважає лише чутками те, що Лукашенко заразився COVID-19.

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