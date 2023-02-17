"Лежить в крові в могилі": росіянка очманіла від інсталяції в Гамбурзі з "мертвим Путіним"

Яскрава композиція у вітрині німецького шопа викликала обурення однієї з росіянок.

Інсталяція з "Володимиром Путіним" у Гамбурзі / скріншот

В німецький Гамбурзі у вітрині одного з магазинів влаштували веселу інсталяцію з фігурою президента РФ Володимира Путіна.

Російський диктатор зображений в плямах крові на могилі, при цьому навколо нього розкидані фрагменти фекалій, а також фалоімітатори. Відповідне відео вже опублікували в Мережі.

Відзначимо, що за задумом авторів композиції, кінець Путіна настав в результаті атаки німецьких танків (які пообіцяли передати Україні), також присутніх на інсталяції. Уточнимо, що автори показали, як німецька бронемашина робить постріл у бік господаря Кремля, який в результаті виявляється поваленим.

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При цьому над "Путіним" височить синьо-жовтий стяг, а поруч розміщено напис "Руки геть від України".

Тим часом яскрава композиція у вітрині німецького шопа викликала обурення однієї з росіянок, у якої стався "розрив шаблону" через фривольне трактування ймовірного кінця Путіна.

"Ось так вони поводяться з нашим президентом. І це нормально: діти ходять дивляться на це. Це нормально, що людина лежить в крові, в какашках, пенісах, в могилі. А написати букви Z – це нацизм. А ось це - нормально. Ось лежить Путін, а ось – німецький танк. Як це вам подобається взагалі?"- журиться відчайдушна путіністка.

/ Скріншот

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Раніше повідомлялося, що російська блогерка Юлія Прохорова, яка знущалася над українськими біженцями в Німеччині, повернулася до РФ після депортації.

Про це Прохорова повідомила в своєму Telegram-каналі і заявила, що мріяла знову потрапити на батьківщину, хоча чомусь по своїй волі не повернулася і дочекалася, поки її видворять з європейської країни.

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