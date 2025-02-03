'Кім Чен Ин жахнувся': стало відомо, як Путін витрачав північнокорейців

Солдати КНДР зазнали втрат через неготовність до сучасної дронової війни.

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Солдати КНДР кидалися в бій в дусі "м’ясних штурмів" / Колаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Що сказав Попович:

Вояки КНДР не були готовими до сучасної дронової війни

Кім Чен Ин жахнувся від масштабних втрат армії КНДР

Північнокорейських солдат окупанти витрачали як "м’ясо"

У боях на Курщині загинув кожен третій із північнокорейських військових, які воювали у складі армії РФ. З такою заявою виступив в ефірі телеканалу FREEДОМ військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, Путін не досягнув своїх очікувань з північнокорейськими військовими.

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"Ба більше, вони зазнали втрат через неготовність до сучасної дронової війни. Втрат вони зазнали значних…. Це кожен третій північнокореєць там загинув із загального числа в 12 000 військовослужбовців. Є й інша думка, що вони були відведені особисто товаришем Кім Чен Ином, який, скажімо так, жахнувся від масштабних втрат та того, як ці люди витрачалися російським командуванням", — сказав Попович.

Як нагадав Попович, лідер КНДР Кім Чен Ин передав Путіну підготовлених спецпризначенців, а командування РФ кидало їх на позиції української армії в дусі "м’ясних штурмів".

"А це були люди досить підготовлені, які були кинуті на територію Курської області, щоб показати всі свої можливості, всі свої навички та не вдарити у бруд обличчям. І їх як "м’ясо" витрачали, тобто товариш Кім Чен Ин жахнувся, скажімо так, масштабним втратам своїх навчених підрозділів. Ну, і загалом вони показали себе як досить підготовлені люди. Досить мотивовані, досить винахідливі, досить витривалі, але водночас ми бачимо, що до сучасної війни вони виявилися не готовими", — сказав Попович.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Водночас зовсім виключати солдат КНДР не варто. На думку Поповича, ті військові, які не загинули у війні, тимчасово побудуть у глибині бойових шикувань та перегрупуються. А згодом, цілком ймовірно, що отримають підкріплення та за якихось 1-2 місяці будуть знову кинуті в бій.

"Радий буду помилитися, якщо їх відведуть із Курської області, й вони більше не з’являться на Курщині. Це буде тільки плюс", — сказав Попович.

Солдати КНДР пішли з Курщини - що відомо

Главред з посиланням на The New York Times повідомляв, що війська КНДР виведені з лінії фронту в Курській області. Причиною стало те, що північнокорейські сили зазнали великих втрат.

Згодом також і Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що окупанти здійснили "жест доброї волі" на Курщині. Так, присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається.

В ЦПД також підтвердив, що через ефективні дії українських безпілотників і артилерії північнокорейські солдати зазнали значних втрат . Ось і причина, чому війська КНДР відступили на Курщині.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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