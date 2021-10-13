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Газпром продовжить рубати постачання газу до Європи: у Путіна вибухнули заявою про кризу в ЄС

13 октября 2021, 18:36

Росія "бездоганно" виконує свої зобов'язання за газовими контрактами з Європою, сказав Дмитро Пєсков.

Пісок
Росія вже максимально збільшила постачання газу до Європи в рамках діючих контрактів - Пєсков / Reuters

Москва не може прокачувати більше обсягів газу до Європи, ніж це передбачено чинними угодами. Такі питання повинні обговорюватися з Газпромом. Питання додаткових постачань газу, мовляв, не можна реалізувати через "інфраструктурну проблему". Росія вже до максимуму збільшила транспортування газу в рамках існуючих контрактів. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє Ведомости, під час свого брифінгу він розповів про те, що Росія не може забезпечити додаткового прокачування газу до Європи, оскільки немає таких контрактів.

"Понад контракти нічого не може постачатися. Як? Безкоштовно? Це питання перемовин з Газпромом: є покупець, є продавець", - сказав Пєсков.

У відповідь на питання про те, що більше газу можна було б виставити на спот, він поскаржився на "інфраструктурну проблему" в реалізації такого завдання.

При цьому спікер Кремля додав, що Росія нібито вже максимально збільшила постчання газу до Європи в рамках законтрактованих обсягів.

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Читайте такжеГазова криза стрясає Європу, а Росія "потирає руки": Газпром б'є рекорди з видобутку газу"У будь-якому випадку можна сказати, що Росія бездоганно виконує всі контрактні зобов'язання по верхній планці. До максимуму всі обсяги постачань збільшені, до можливого максимуму, у світлі тих контрактів, які є, і договорів", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Ціна на газ у Європі

На газовому ринку ЄС з початку серпня вибухнула криза. Ціна на газ у Європі стала зростати швидкими темпами і регулярно б'є рекорди. До речі, 6 жовтня ціна вже листопадових ф'ючерсів на біржі ICE Futures зросла до 1924 доларів за одну тисячу кубічних метрів газу. Того ж дня президент Росії Володимир Путін зробив заяву про те, що Газпром може збільшити постачань газу до Європи на 15%, після чого вартість тисячі кубометрів знизилася до 980 доларів.

У середу, 13 жовтня, за даними біржі ICE Futures, ціна на газ становить понад 1100 доларів за 1 тис. куб. м

Шантаж Газпромом Європи через запуск СП-2

Проблеми на газовому ринку Європи пов'язують з певними факторами, серед яких виділяють низькі запаси газу в сховищах країн ЄС після холодної зими і позицію Газпрому, який відмовляється від додаткових постачань палива шляхом української газотранспортної системи.

Голова Нафтогазу Юрій Вітренко стверджує, що газова криза в ЄС безпосередньо пов'язана з Газпромом. На цей рік росіяни законтрактували менші обсяги прокачування газу через Україну до Європи, і наразі фактично поставили європейцям ультиматум: або дешевший газ і запуск газопроводу Північний потік-2, або проблеми з постачанням палива шляхом української ГТС.

У компанії-операторі ГТС України вважають, що ціни на газ у Європі зросли у зв'язку з діями Газпрому. Росіяни торгуються за більш оптимальні для себе умови запуску Північного потоку-2 - газопроводу, який йде в обхід України.

В Асоціації газової інфраструктури Європи нагадали про те, що найменше газу залишилося в сховищах Австрії. Нідерландів та Португалії. Організація пов'язує кризу з високим попитом на паливо в Євросоюзі минулої зими і дефіцитом постачань скрапленого газу. Однак експерти також вважають, що ситуація на ринку не зміниться незалежно від долі Північного потоку-2.

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новини Росії Газпром Кремль Дмитро Пєсков Ціна на газ у Європі
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