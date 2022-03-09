Франція виділяє допомогу Україні та сусіднім країнам

Зіткнувшись з надзвичайною гуманітарною ситуацією, Франція виділяє 100 млн євро на допомогу Україні та сусіднім країнам.
Франція виділяє 100 мільйонів євро на допомогу Україні та сусіднім країнам, які приймають біженців, які тікають від війни, повідомило Міністерство закордонних справ Франції.
"Зіткнувшись з надзвичайною гуманітарною ситуацією, Франція виділяє 100 млн євро на допомогу Україні та сусіднім країнам. Для постраждалих у результаті конфлікту вже доставлено близько 100 тонн вантажів", - йдеться в повідомленні МЗС в Twitter.
Як повідомляв Главред, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.
Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.