Франція виділяє допомогу Україні та сусіднім країнам

Франція виділяє допомогу Україні / pxhere.com

Франція виділяє 100 мільйонів євро на допомогу Україні та сусіднім країнам, які приймають біженців, які тікають від війни, повідомило Міністерство закордонних справ Франції.

"Зіткнувшись з надзвичайною гуманітарною ситуацією, Франція виділяє 100 млн євро на допомогу Україні та сусіднім країнам. Для постраждалих у результаті конфлікту вже доставлено близько 100 тонн вантажів", - йдеться в повідомленні МЗС в Twitter.

Як повідомляв Главред, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.