"Це буде зрозуміло упродовж тижня": ПВК можуть провести операцію зі зміщення Путіна - Світан

Лінії оборони створюються навколо Москви не для того, щоб зупинити ДРГ, які прорвалися. Путін боїться, що проти нього можуть піти російські ПВК.

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ПВК можуть провести операцію зі зміщення Путіна, вважає Світан/ колаж: Главред, фото: скрін

Операція в Курській області може мати політичні наслідки для Путіна і його режиму. Скоро може початися подальший "рух Пригожина", тобто тих російських приватних компаній, за якими стоять серйозні фінансисти.

Такі приватні військові компанії можуть провести певну операцію зі зміщення російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан під час чату на Главреді.

"Якщо знайдеться "хлопчик", який скаже, що "король голий", тоді можуть бути серйозні наслідки. Якщо такого "хлопчика" не знайдеться, і він не вкаже пальчиком на те, що Путін без захисту, то навряд чи щось буде. Найближчим часом побачимо. Думаю, що скоро почнеться подальший "рух Пригожина", тобто тих приватних компаній, за якими стоять серйозні фінансисти, включно з російськими олігархами, які можуть зараз таких "хлопчиків" розвернути в бік Путіна і повторити похід на Москву", – зазначив Світан.

За його словами, не все так просто з ухваленим російським керівництвом рішенням про створення лінії оборони навколо Москви.

"Вона (лінія оборони навколо Москви – ред.) явно створюється не для того, щоб зупинити ДРГ, які прорвалися. Зараз у Росії намагаються створити лінію оборони навколо столиці якраз від таких груп приватних військових компаній, які можуть сказати, що король голий, і провести певну операцію зі зміщення Путіна. Усе це буде зрозуміло протягом тижня", – сказав Світан.

Дивіться відео чату з Романом Світаном з аналізом перспектив Курської операції ЗСУ:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше у Foreign Policy спрогнозували, що операція в Курській області триватиме до 2025 року. Наступ на Курську область може бути частиною ширшої стратегії, яка передбачає створення основи для операцій в інших регіонах, заявив аналітик Джон Дені.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ готують пастку для військ РФ на Курщині – 2,5 тисячі російських солдатів потраплять в котел. Тисячі російських військових можуть опинитись в оперативному оточенні в Курській області за умови підриву мостів через річку Сейм, вказує експерт.

В ISW зазначили, що маневром на Курщині українські військові компенсували перевагу РФ. Тривала позиційна війна може лише посилити нестачу ресурсів в України, а затяжна війна збільшить витрати для нашої держави та її партнерів.

Нагадаємо, авіація ЗСУ підірвала другий важливий міст на Курщині. Російські Telegram-канали писали, що знищено міст у селі Зване. Через нього йшло постачання російських частин на Курському напрямку.

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