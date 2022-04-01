Україна і Росія почали нові переговори

Михаил Подоляк / Reuters

У п'ятницю, 1 квітня, почалися переговори між делегаціями України та Росії.

Як повідомив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, переговори прорходять у форматі відеозв'язку.

"Да. Сторони про це офіційно заявили. Переговори продовжилися в онлайн-форматі з підключенням робочих підгруп", - уточнив Подоляк.

Зазначимо, напередодні керівник офісу президента Андрій Єрмак розповів, що переговорний процес між Україною і Росією набув ознак конструктивного діалогу.

Як підкреслив він у інтерв'ю іноземним ЗМІ: "Якщо Росія починала з мови ультиматумів, то тепер є діалог, складний, але діалог".

Глава ОП також заявив про те, що за часів Зеленського Україна не віддасть жодного сантиметра нашій території.

Підсумки переговорів України і Росії в Стамбулі

29 березня відбулися переговори Росії та України в Стамбулі.

Там обговорювалися конкретні пропозиції та гарантії безпеки в Україні.

Член української делегації Андрій Чалий назвав умову для нейтралітету України.

Зокрема, Україна готова до нейтралітету, якщо мирний договір буде узгоджений.

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