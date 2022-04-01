Україна і Росія почали нові переговори

Як повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, переговори прорходять у форматі відеозв'язку.
У п'ятницю, 1 квітня, почалися переговори між делегаціями України та Росії.
Як повідомив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, переговори прорходять у форматі відеозв'язку.
"Да. Сторони про це офіційно заявили. Переговори продовжилися в онлайн-форматі з підключенням робочих підгруп", - уточнив Подоляк.
Зазначимо, напередодні керівник офісу президента Андрій Єрмак розповів, що переговорний процес між Україною і Росією набув ознак конструктивного діалогу.
Як підкреслив він у інтерв'ю іноземним ЗМІ: "Якщо Росія починала з мови ультиматумів, то тепер є діалог, складний, але діалог".
Глава ОП також заявив про те, що за часів Зеленського Україна не віддасть жодного сантиметра нашій території.
Підсумки переговорів України і Росії в Стамбулі
29 березня відбулися переговори Росії та України в Стамбулі.
Там обговорювалися конкретні пропозиції та гарантії безпеки в Україні.
Член української делегації Андрій Чалий назвав умову для нейтралітету України.
Зокрема, Україна готова до нейтралітету, якщо мирний договір буде узгоджений.
читайте також"Ефективний посередник": у Зеленського назвали роль Абрамовича в переговорах з РФ
Читайте також:
- Арахамія назвав дату нового раунду переговорів з РФ і зустрічі президентів
- Арестович пояснив, чому Україні важливі переговори з РФ про мир
- "РФ починала з ультиматумів": Єрмак розповів про складні переговори з Москвою