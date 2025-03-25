"Ердоган може піти": у Раді спрогнозували результати протестів у Туреччині

Туреччина зараз перебуває у стані внутрішньої політичної нестабільності, вважає Богдан Яременко.

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Реджеп Таїп Ердоган зіткнувся з політичною кризою / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

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У внутрішньому розвитку Туреччини простежується непримиренна боротьба

Ердоган дуже давно при владі, і рано чи пізно він змушений буде піти

Народний депутат України, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко заявив про те, що у внутрішньому розвитку Туреччини впродовж останніх десятиліть чітко простежується непримиренна боротьба між авторитарними тенденціями та умовно демократичними силами.

"Умовно", адже якщо говорити про зовнішньополітичні переконання опонентів Ердогана, а подекуди й про їхні внутрішньополітичні позиції, то вони не завжди суттєво відрізняються. А якщо й відрізняються, то не настільки, щоб однозначно називати когось авторитарним, а когось демократичним", - наголосив він у коментарі Главреду.

На думку народного депутата України, Туреччина зараз перебуває у стані внутрішньої політичної нестабільності.

"Ердоган дуже давно при владі, і, очікувано, існує відчуття, що рано чи пізно він змушений буде піти. Це, своєю чергою, може спричинити вакуум влади. Крім того, країна стикається з серйозними економічними проблемами, які загострилися за останні роки або навіть десятиліття. Це теж підриває довіру до влади, викликає масу критичних зауважень і звинувачень у неефективному реагуванні на надзвичайні ситуації, корупції тощо", - вважає він.

Український дипломат переконаний у тому, що хиткість політичного устрою в Туреччині змушує владу шукати можливості для досягнення перемог, зокрема на зовнішньополітичній арені.

"Є велика спокуса отримувати політичні дивіденди від зовнішньополітичних акцій, таких як зміна влади в Сирії, протидія курдським повстанцям на сирійській території тощо. Сюди ж можна віднести і роль Туреччини в переговорах щодо українсько-російської війни", - попередив він.

Співрозмовник не виключає, що внутрішня нестабільність стимулюватиме Ердогана й надалі проводити більш наступальну, агресивну зовнішню політику. Це може нести як загрози, так і несподівані позитивні результати в інших сферах. Адже якщо внутрішньополітична ситуація буде нестабільною, то пошук зовнішньополітичних проривів може стати необхідністю - і в деяких випадках цих проривів можна досягти, зазначив він.

"Тому не варто однозначно сприймати ситуацію як суто негативну або позитивну. Як і багато чого в турецькому політичному житті: події можуть спалахувати і згасати, деякі проблеми вирішуються, а деякі - ні. Очевидно, що криза в Туреччині є, і вона серйозна. Так само серйозною є нестабільність у зовнішній політиці країни. Поки що арешти опозиційних політиків і зовнішня політика Туреччини не мають прямого зв'язку, але опосередковані зв'язки очевидні - зокрема, через переговори з ЄС і прагнення Анкари діяти агресивніше й наступальніше на міжнародній арені. Однак категоричні прогнози робити передчасно", - додав Яременко.

Дивіться відео - коментар Богдана Яременка:

Раніше повідомлялося про те, що в Туреччині прогнозують зміни для України у 2025 році. Характер війни в Україні може змінитися за лічені місяці через втому як і України, так і Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про візит Зеленського до Туреччини. Володимир Зеленський прибув до Туреччини, щоб вирішити низку питань.

Як повідомляв Главред, раніше головний радник Туреччини Ялчин Топчу заявив, що офіційна Анкара підтримує повернення тимчасово окупованих територій України під контроль Києва, включно із захопленим Кримом.

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Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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