Переговори України та Росії: Шамшур оцінив перспективу початку діалогу в Індії

Україна має певну можливість для налагодження контактів з Індією, однак не у короткостроковій перспективі.

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Україна може налагодити зв'язки з Індією за однієї умови / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот

Головні тези Шамшура:

Індія не найкраща країна-майданчик для переговорів

Індії потрібна підтримка зі сторони Заходу

В пріоритеті Нью-Делі енергоносії і зброя РФ

З початком розмов про можливі переговори з країною-агресором Росією Україна почала розглядати варіанти, на якій території можна було б розпочати діалог. Нещодавно президент Володимир Зеленський припустив, що Індія могла б стати тією країною, де розпочнеться переговорний процес.

Однак, в інтерв'ю Главреду колишній посол України у США (2006-2010) та у Франції (2014-2020) Олег Шамшур розповів, що це не найкраща ідея, адже політика Індії виходить з прагматичних інтересів країни.

"Індійські лідери вже говорили, що для них головне не принципи, а годування своїх громадян", - наголосив він.

При цьому, Індія не виступає з позиції країни, що хоче створити свій світовий лад, її влада більше зацікавлена утримувати баланс. Але це й не виключає протистояння Індії з Китаєм, у якому країні Нью-Делі потребує західної підтримки.

"Недарма Індія є у всіх комбінаціях Заходу, які спрямовані на протидію китайській експансії. Вона задіяна в цих процесах, незважаючи навіть на непослідовність своєї політики", - пояснив Шамшур.

Дивіться відео про можливість налагодження контактів України та Індії:



Колишній посол України також не виключає, що в України є шанс налагодити контакти з Індією, особливо, якщо остання виявить прагматичний інтерес. Однак наразі для Нью-Делі важливими залишаються дешеві енергоносії та озброєння, яке передає їм Росія. Якщо пріоритети країни не зміняться, про налагодження контактів не може йти мова.

Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Можливість мирних переговорів України та Росії

Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Зеленський заявив про те, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може відіграти важливу роль у припиненні війни в Україні. Також президент не виключає можливості переговорів між Україною та Росією на території Індії.

Раніше аналітики ISW повідомили, що насправді російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у переговорах про припинення війни, оскільки прагне повністю знищити Українську державу.

Попри це напередодні глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що для того, щоб виробити принципи тривалого миру в Україні, представників Росії варто запросити на другий Саміт миру.

Саміт миру / Інфографіка: Главред

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