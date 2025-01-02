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"Домовленість є": експосол у США назвав імовірного наступника Путіна

Олексій Тесля
2 січня 2025, 02:16
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У РФ може обговорюватися кандидатура наступника Володимира Путіна, не виключає Валерій Чалий.
Путін, Патрушев, Кремль
/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, Радбез РФ

Важливо:

  • У РФ може обговорюватися кандидатура сина Патрушева на роль наступника
  • Нещодавно Патрушев міг здійснити поїздку до США

Микола Патрушев міг нещодавно здійснити поїздку до США російським спецбортом Іл-96-300, який провів два дні у Вашингтоні та Нью-Йорку, заявив голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий із посиланням на дані американських журналістів та експертів.

"Я вам поясню місце Патрушева у спецслужбовій ієрархії. У них держава спецслужб, і це вже всім відомо. Патрушев в ієрархії спецслужб перебуває вище, ніж [російський диктатор Володимир] Путін", - підкреслив він в ефірі Radio NV.

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Дипломат не відкидає, що в РФ можуть обговорювати кандидатуру сина Патрушева на роль наступника диктатора Володимира Путіна.

"Обговорювали, що це можуть бути сини Патрушева, як начебто [реакція] на відмову самого Патрушева конкурувати з Путіним наразі. Така домовленість є, що його син може стати наступником Путіна в Росії, очолювати Росію. Адже там уже передається влада, вона не обирається вже давно, тільки передається керівною верхівкою", - говорить він.

Співрозмовник нагадав, що останнім часом син Патрушева дуже швидко почав підніматися кар'єрними сходами.

"Тобто Патрушев розраховує, що він є не просто голосом Путіна, ні. Він вважає, що його пропозиції мають бути не просто враховані Путіним, а це може лягти в основу реальних дій уже сьогодні. Тому що на завтра, мені здається, він розглядає свою сім'ю, Патрушевих, як наступників цієї влади", - додав Чалий.

Нагадаємо, раніше Савік Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників. Одразу після смерті Володимира Путіна в РФ почнеться сутичка за владу, каже Савік Шустер.

Раніше Володимир Зеленський жорстко висловився про діалог із Путіним. Президент не вважає, що вже настав час для того, щоб почати переговори про мир з РФ.

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Хто такий Валерій Чалий

Валерій Чалий - український політичний експерт. Заступник Глави Адміністрації Президента України (2014-2015). Надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019) та в Тринідаді й Тобаго (2016-2019).

Голова правління Українського кризового медіа-центру.

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