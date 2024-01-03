'До 1000 ракет': НАТО відповість на масовану повітряну атаку РФ по Україні

У НАТО вважають, що така закупівля має допомогти союзникам виділити більше власних оборонних систем для України.

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НАТО готує відповідь РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У середу, 3 січня, у НАТО оголосили про сприяння у закупівлі до 1000 ракет Patriot для європейських членів Альянсу. Таке рішення було ухвалене після масованої повітряної атаки РФ по Україні.

"Російські ракети та удари безпілотників по українських мирних жителях, містах і селищах показують, наскільки важлива сучасна протиповітряна оборона. Збільшення виробництва боєприпасів є ключовим для безпеки України та нашої безпеки", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Associated Press.

Як повідомляють джерела видання, Агентство НАТО з підтримки та постачання оголосило про своє сприяння групі країн, серед яких Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, у придбанні ракет Patriot. Сума контракту може скласти близько 5,5 мільярдів доларів.

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Ця закупівля має допомогти союзникам виділити більше власних оборонних систем для України.

Агентство також заявило, що "інші країни-користувачі, як очікується, отримають вигоду від умов контракту", не уточнюючи деталей.

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