'До 1000 ракет': НАТО відповість на масовану повітряну атаку РФ по Україні

У середу, 3 січня, у НАТО оголосили про сприяння у закупівлі до 1000 ракет Patriot для європейських членів Альянсу. Таке рішення було ухвалене після масованої повітряної атаки РФ по Україні.
"Російські ракети та удари безпілотників по українських мирних жителях, містах і селищах показують, наскільки важлива сучасна протиповітряна оборона. Збільшення виробництва боєприпасів є ключовим для безпеки України та нашої безпеки", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Associated Press.
Як повідомляють джерела видання, Агентство НАТО з підтримки та постачання оголосило про своє сприяння групі країн, серед яких Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, у придбанні ракет Patriot. Сума контракту може скласти близько 5,5 мільярдів доларів.
Ця закупівля має допомогти союзникам виділити більше власних оборонних систем для України.
Агентство також заявило, що "інші країни-користувачі, як очікується, отримають вигоду від умов контракту", не уточнюючи деталей.
Нагадаємо, що Росія хоче перетворити країни Балтії та Польщу на сіру зону безпеки НАТО. Країна-агресорка має намір виключити країни центрально-східної Європи з ефективного механізму функціонування НАТО.
Фіцо лякає Третьою світовою, якщо Україна вступить в НАТО. Лідер уряду Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ветуватиме вступ України в НАТО, якщо країна отримає запрошення.
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