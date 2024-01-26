Північна Корея готова воювати з Південною, але вагається з одної причини – Bloomberg

КНДР продала агресору Росії вже понад 2 мільйони артилерійських снарядів і завдяки цьому досягла найвищого за десятиліття економічного розвитку.

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Кім Чен Ін має економічне зростання через продаж озброєнь Росії – ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Північна Корея на своєму рівні досягла найвищого майже за десятиліття економічного розвитку завдяки продажу балістичних ракет та артилерійських снарядів Росії. Кім Чен Ин готовий воювати проти Південної Кореї, проте не робить через підйом економіки.

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що в КНДР економічний підйом переважно через продаж озброєнь Росії. Москва отримала понад 2 мільйони артилерійських снарядів та декілька балістичних ракет.

За оцінками журналістів, кожна ракета може коштувати декілька мільйонів доларів і росіянам, схоже, доведеться купувати та установки для них. Обсяг продажів може досягти показника в мільярди доларів і з огляду на торгівлю Північної Кореї з Китаєм призвести до зростання економіки держави на 0,5% цього року.

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У Bloomberg акцентували увагу на тому, що співпраця Північної Кореї та Росії дозволяє Пхеньяну уникати міжнародних санкцій та війни. У такій ситуації Кім Чен Ин воліє не воювати відкрито.

Також у статті наголосили, що Росія та КНДР можуть посилити співпрацю у найближчі місяці, про що свідчить ймовірне відвідування Путіним Пхеньяну.

Глава Міноборони Південної Кореї Шин Вонсік припустив, що КНДР готується передати Росії нові типи тактичних керованих ракет, якими окупанти можуть завдавати ударів по Україні.

Снаряди Росії від КНДР

Президент України Володимир Зеленський минулого року казав, що КНДР уже передала Путіну мільйон снарядів. Диктатури озброюють країну-агресора краще, ніж демократії допомагають Києву. Зеленський закликав виправити ситуацію.

На початку січня The Wall Street Journal написали, що війська РФ отримують балістичні ракети від КНДР. Пхеньян постачає Москві пускові установки.

Північна Корея восени могла поставити Росії близько мільйона снарядів, зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони. Режим Кім Чен Ына відправив Путіну снаряди 122 та 152 мм.

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