У Росії заявили, що з території України прилетів снаряд і вибухнув у селі / CC0 Public Domain

В'ячеслав Гладков - губернатор Бєлгородської області країни-агресора, Росії, заявив про те, що випущений з території України снаряд вибухнув на території області. Про це чиновник написав на своєму Telegram-каналі.

"Сталася НП - був постріл з боку України в нашу сторону. Снаряд розірвався в селі, є постраждалі", ‒ йдеться тексті.

Крім того, у двох селах Білгородського району області, Журавлівка та Нехотіївка, введено режим надзвичайної ситуації.

Як відомо, саме на цьому напрямку кордону присутні російські війська, які вторглися на територію України.

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Нагадаємо, раніше повідомляли, що російські окупанти зафарбовують на своїх кораблях назви і бортові номери.

Пізніше в Міноборони України заявила, що таким чином РФ може готуватися до провокацій проти цивільних судів, в яких надалі країна-агресор хоче звинуватити Україну.