'Навіть без переговорів': Росія може вимушено взяти 'паузу' у війні

Росіяни можуть надірвати свої сили в останніх зимових штурмах.

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Путін зацікавлений у поразці України / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Ключові тези:

Путін зацікавлений у продовженні російського наступу

Для продовження війни Росії потрібно більше сил

РФ може відновлювати сили під час переговорів

Російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у продовженні бойових дій в Україні, але є нюанси. Про це на чаті в Главреді розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Путін витратив на цій війні дуже багато ресурсів: людських, технічних, зброї та боєприпасів. Він перейшов до залучення не просто найманців, а цілих бойових підрозділів із Північної Кореї. Це означає, що Росії не вистачає військової сили, тому її запозичують на стороні", - наголосив він.

За його словами, Путін зацікавлений у продовженні російського наступу і нашій поразці.

"Він прагне проломити наш фронт, виснажити наші сили і, таким чином, торжествувати. Але поки що бажання росіян не збігаються з їхніми можливостями, і цих можливостей стає дедалі менше", - підкреслив Горбач.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії додав, для того щоб вести подальшу війну проти Європи або НАТО, Росії потрібно на порядок більше сил і ресурсів: людей, озброєння, техніки.

"Для накопичення цих сил потрібен час. Розрахунок наш і Трампа може полягати в тому, що росіянам потрібен час хоча б на переозброєння, переоснащення і підготовку нової живої сили. Плюс економічні проблеми Росії, які теж виснажують економіку. І тут невідомо, якими можуть бути наслідки перемир'я саме для російської економіки, яку було важко перевести на військові рейки, а згодом буде не легше перевести на цивільні. Особливо якщо Путін планує чергову війну через деякий час", - каже експерт.

На його думку, є ймовірність, що росіяни можуть надірвати свої сили в останніх зимових штурмах.

"Очікування військових експертів наразі полягають у тому, що Росія вичерпає свій наступальний потенціал і буде змушена переходити до паузи зі своїх власних причин, навіть без переговорів. І цей момент, ця пауза може бути заповнена переговорами. Поки росіяни відпочиватимуть, вони вестимуть переговори, причому робитимуть це досить довго, затягуватимуть переговори рівно на стільки, скільки їм буде потрібно для відновлення сил. Приблизно такий сценарій вимальовується вже на найближчу весну, на березень-квітень", - підсумував Горбач.

Дивіться відео чату з Володимиром Горбачем, у якому він розповів, чого чекати від переговорів Трампа, Путіна і Зеленського:

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лише за умови припинення агресії з боку Росії та забезпечення "сильних і надійних" гарантій безпеки для українців можливий міцний і довготривалий мир.

Колишній посол Україні в США Валерій Чалий заявив, що спроба швидкого завершення війни з боку Дональда Трампа не призведе до встановлення сталого миру та укладення широкої угоди. Максимальний результат, якого може добитися американський президент такою спробою – це припинення вогню на певний час.

Водночас, президент США Дональд Трамп сказав, що президент Росії Володимир Путін "хоче припинити війну" і відкинув припущення, що амбіції російського диктатора можуть простягатися за межі кордонів України.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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