Британія обговорює з союзниками відряджання військових кораблів у Чорне море - Times

Окупанти РФ у Чорному морі / Фото Reuters

Великобританія веде переговори з союзниками про відряджання військових кораблів у Чорне море для захисту вантажних суден, що перевозять українське зерно.

Коаліція союзників буде прагнути прорвати російську блокаду, надавши "захисний коридор" з Одеси через Босфор, пише британська Times.

Відзначається, що коридор обговорювався вчора на зустрічі міністра закордонних справ Литви з главою МЗС Британії Ліз Трас.

У коаліцію можуть увійти деякі країни НАТО та інші держави, що залежать від зерна. Передбачається, що Єгипет, який сильно постраждав від нестачі пшениці, може взяти участь у коаліції.

РФ продовжує красти українське зерно

Звернемо увагу, що РФ вивозить крадене українське зерно. Знімки з супутника датовані кількома днями тому, показують, як в окупованому Криму завантажують величезні кораблі.

Знімки Maxar Technologies публікує CNN. На них зерно вантажать у два кораблі - "Матрос Позиніч" і "Матрос Кошка". Вантажопідйомність кожного з них 30 тисяч метричних тонн.

/ CNN

Згідно з даними трекера "Матрос Позиніч" в Егейському морі і рухається в Бейрут.

/ CNN

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні сили України, як тільки у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

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