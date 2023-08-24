Байден привітав Україну з Днем незалежності та анонсував нові санкції проти РФ

Президент США Джо Байден привітав Україну з Днем незалежності та анонсував нові санкції проти країни-агресора Росії.

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За словами Байдена, ввечері 24 серпня буде оголошено про нові санкції проти країни-агресора РФ / колаж Главред, фото УНІАН

Влада США разом з іншими країнами світу працюють над тим, щоб притягнути країну-агресора Росію до відповідальності за війну. Про це заявив президент США Джо Байден з посиланням на пресслужбу Білого дому.

За його словами, сьогодні до вечора буде оголошено про нові санкції проти країни-агресора РФ.

"Сьогодні народ України в черговий раз відзначає свій День Незалежності, одночасно страждаючи від тотального настання путінської загарбницької війни за землю і владу. Вісімнадцять місяців українські сім'ї живуть під щоденною загрозою російських ракет і реальністю жорстоких атак. Але народ України відмовився зламатися", - заявив Байден. відео дня

Як стверджує президент США відважні українці з моменту повноцінного вторгнення РФ захищають свою країну від зазіхань на суверенітет і територіальну цілісність.

"Сполучені Штати будуть продовжувати нашу роботу разом з партнерами по всьому світу, щоб підтримати здатність України захистити себе від російської агресії, відстоювати основоположні принципи Статуту ООН і допомагати українському народу будувати безпечне, процвітаюче і незалежне майбутнє, якого він заслуговує", - додав президент.

Нагадаємо, 19 липня президент диктатор Володимир Путін поставив умову Україні для повернення в "зернову угоду". Він зажадав зняти санкції з РФ і повернути російські банки до системи SWIFT.

21 червня, посли Європейського союзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. "Сьогодні посли ЄС погодили 11 - й пакет санкцій проти Росії", - йдеться в повідомленні шведського головування в Раді ЄС.

Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

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