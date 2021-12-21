Як "прийти до тями" після передозу алкоголем на Новий рік - порада дієтолога

Як прийти до тями після вживання алкоголю на НГ / УНІАН

Лікар-дієтолог, фахівець медицини антистаріння, засновник Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталінська розповіла, які напої і продукти допоможуть швидко відновитися і прийти в себе тим людям, які "перестараються" з алкогольними напоями, зустрічаючи 2022 рік.

"Якщо людина перестаралася з алкоголем, то, перш за все, не потрібно "вибивати клин клином", тобто пити інший алкогольний напій", - розповіла експерт в коментарі Главреду.

За її словами, у разі поганого самопочуття після вживання алкоголю потрібно буде застосувати сорбенти:

вугільні таблетки (1 таблетка на 10 кг ваги людини)

атоксил

Ентеросгель, або інші сорбенти нового покоління.

Також слід пити більше рідини. Це може бути зелений чай, тому що він сприяє детоксикації печінки. Адже саме печінка виробляє певні ферменти, які допомагають інактивувати алкоголь в організмі.

Зелений чай допомагає це зробити, а вода розбавляє алкоголь в організмі. Тобто, потрібно активувати систему детоксикації організму: печінку, кишечник (за допомогою сорбентів), нирки (за допомогою більшої кількості рідини).

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"Якщо людина після новорічного застілля відчуває себе більш-менш добре, їй може бути досить просто прийняти душ, тому що шкіра - це також орган детоксикації організму", - підсумувала Оксана Скиталінська.

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