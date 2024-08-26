Загроза нападу з боку Білорусі на Житомирщині: в ОВА зробили заяву

Українські фортифікаційні споруди біля кордонів із Білоруссю готові до того, щоб зустріти ворога, сказав керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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Ворог не пройде з Білорусі в районі Житомирської області - ОВА / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 4-та ОТБр

Наступ окупантів із Білорусі через Житомирську область малоймовірний, оскільки кордон у тому напрямку добре укріплений. Фортифікації практично повністю побудовані, регіон готовий до потенційної зустрічі ворога. Про це заявив голова Житомирщини Віталій Бунечко.

В інтерв'ю Інтерфакс-Україна він розповів про те, що готовність фортифікацій на кордоні оцінюється в 99%.

"Десь будівельники виправляють свої "помарки", десь ми проводимо експертизу, щоб переконатися в якості, десь треба підписати акти виконаних робіт і повністю розрахуватися. Але наші фортифікаційні споруди повністю готові, і в разі, якщо хтось захоче зайти з північного кордону, то наші взводні, ротні опорні пункти, смуги перешкод готові зустріти ворога", - зазначив Бунечко. відео дня

За словами посадовця, військові підготували нові проєкти та рекомендації, як зробити кордон та область справжньою пасткою для ворожих сил.

"Імовірність наступу через Житомирську область, можу сказати, дуже мала, тому що ми дуже сильно заміновані. І коли сусідній васал Росії говорить про переміщення військ і про все інше, то ми дуже впевнені в собі на кордоні по лінії захисту. І я думаю, що вони про це знають", - підкреслив Віталій Бунечко.

Війська Білорусі біля кордонів України - що про це відомо:

Білорусь стягнула війська до кордону з Україною під виглядом навчань, повідомили у Міністерстві закордонних справ. Військову техніку, білоруських військових і бойовиків ПВК Вагнер зафіксували в Гомельській області. У МЗС закликали Мінськ не робити "трагічних помилок" під тиском Москви.

У ДПСУ оцінили загрозу з боку Білорусі: прикордонники заявили, що незважаючи на небезпеку напрямку, безпосередньо поблизу українських кордонів білоруських сил не зафіксовано. Розвідка активно стежить за ситуацією.

У РНБО пояснили, чи варто чекати нападу з Білорусі: представник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко сказав, що підстав для паніки немає. Сили оборони контролюють ситуацію.

Позиція Білорусі у війні проти України Республіка Білорусь, близький союзник Російської Федерації, підтримала свого східного сусіда у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Перед початком широкомасштабного вторгнення Республіка Білорусь дозволила ЗС РФ проводити тижневі військові навчання на своїй території; однак російські війська не залишили країну після того, як вони мали закінчити. Білорусь дозволила Російській Федерації здійснити частину вторгнення зі своєї території, надаючи Росії найкоротший наземний шлях до столиці України Києва. Республіка Білорусь спочатку заперечувала свою причетність до війни, але згодом визнала, що дозволила російським ракетним установкам, розміщеним на її території, обстрілювати українські цілі, пише Вікіпедія.

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