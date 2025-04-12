'Я не мав на увазі розділ України': Келлог спростував свою скандальну заяву

Коротко:
- Келлог звинуватив The Times у спотворенні його слів
- Він наголосив, що у своїй заяві не мав на увазі розділ України
- Келлог заявив, що він говорив про зони відповідальності союзних сил, а не розділ держави
Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог пояснив свою заяву про те, що Україна нібито "може бути розділена як повоєнний Берлін". Він наголосив, що мав на увазі не розділ України, а повоєнну зону відповідальності союзних сил.
Про це Келлог зазначив у публікації в соцмережі Х. Він заявив, що в інтерв’ю, яке він дав The Times, його слова були перекручені.
У матеріалі видання зазначило, що за словами Келлога, Україна може бути розділена "майже як Берлін після Другої світової війни" в межах мирної угоди. Проте спецпредставник Трампа спростував цю інформацію.
"Стаття в Times спотворює те, що я сказав. Я говорив про сили забезпечення стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. В обговореннях розділу я посилався на області або зони відповідальності союзних сил (без військ США). Я НЕ мав на увазі розділ України", - написав він.
Заява Келлога про "розділ України"
Як раніше повідомляв Главред, у Трампа придумали, як розділити Україну, з’явилася карта. Україна може бути розділена "майже як Берлін після Другої світової війни" в межах мирної угоди, заявив спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог.
Генерал припустив, що британські та французькі війська могли б прийняти зони контролю на заході країни як частина "сили заспокоєння", а російська армія буде на окупованому сході, написало The Times. Водночас, між ними розташовуватимуться українські сили і демілітаризована зона.
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Хто такий Кіт Келлог?
Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.
У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).
Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.
3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.
У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.
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