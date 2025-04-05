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Українцям прийшли листи з наказом покинути США: у Трампа почали виправдовуватися

Альона Вороніна
5 квітня 2025, 09:03
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Через добу після отримання такого наказу українці у США отримали ще один лист, у якому все пояснювалося.
беженцы
Українцям прийшли листи з наказом покинути США/ колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Українцям, які перебувають у США, прийшли листи з наказом терміново покинути Штати
  • Проте наступного дня у DHS заявили, що листи були відправлені помилково

Кілька українців, які перебувають у Сполучених Штатах Америки за гуманітарною програмою, цього тижня отримали електронного листа. У листі йшлося про те, що їхній статус анульовано і вони мають сім днів, щоб покинути США. Мовляв, в інакшому випадку їх знайде федеральний уряд.

У листі зазначалося, що якщо українці, котрі отримали такий наказ, не покинуть США у встановлений термін, то їх буде видворено з країни. Про це повідомляє Reuters.

відео дня

"Якщо ви негайно не покинете територію Сполучених Штатів, щодо вас можуть бути вжиті заходи правоохоронних органів, які призведуть до вашого видворення з країни. Повторно повідомляємо: (Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) – ред.) анулює ваш гуманітарний статус. Не намагайтеся залишитися в Сполучених Штатах", – зазначалося в листі, який був надісланий в четвер.

Проте вже наступного дня, у п'ятницю 4 квітня, прессекретар DHS заявив, що електронного листа надіслали помилково. Він наголосив, що гуманітарну програму для українців, яка була створена після вторгнення РФ у 2022 році, не було скасовано.

Також українцям, які отримали такі листи, DHS розіслало додаткове повідомлення. У ньому зазначалося, що наказ був помилковим, і "умови вашого гуманітарного статусу, виданого раніше, наразі залишаються без змін".

Поки невідомо, скільки саме українців отримали помилковий лист.

Українці у США – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп призупинив прийом заяв на імміграцію для українців. Припинення прийому заявок діятиме невизначений період.

Також раніше повідомлялося, що сотні тисяч українців можуть депортувати із США – у Трампа готують рішення. Адміністрація президента США Трампа готується вже у квітні прийняти рішення про скасування правового статусу для українських біженців, зазначають ЗМІ.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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