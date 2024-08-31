Скільки бійців для ЗСУ підготує ЄС цьогоріч: у Європі назвали цифру та деталі

Починаючи з 2014 року ЄС готує українських військових, кількість підготовлених значно зросла після початку вторгнення Росії.

https://glavred.net/war/skolko-boycov-vsu-podgotovit-es-v-etom-godu-v-evrope-nazvali-cifru-i-detali-10593080.html Посилання скопійоване

ЄС підготує партію бійців ЗСУ / колаж: Главред, фото: Facebook Генштабу ЗСУ, 2000.ua

У Євросоюзі заявили, що в цьому році доведуть загальну кількість підготовлених бійців для ЗСУ до 75 тисяч. Про це повідомив під час пресконференції голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

В цьому році ЄС підготує 15 тисяч елітних військовослужбовців для війни проти Росії та захисту української території. Ці навчання пройдуть у межах допоміжної місії ЄС для України.

відео дня

Таким чином загальна кількість підготовлених ЄС бійців становитиме 75 тисяч.

"Щодо нашої військової допоміжної місії EUMAM - це був великий успіх. Це найуспішніша тренувальна місія, яку будь-коли здійснював ЄС. Вона дозволила забезпечити тренування 60 тисяч (військовослужбовців). Сьогодні міністри погодилися збільшити мету для підготовки 75 тисяч, тобто мати ще 15 тисяч (підготовлених військових - ред.) до кінця року. Це також добра новина. Ми готові робити більше, і Україна просить про це", - сказав Боррель.

Також він заявив, що у Європейському Союзі хочуть зробити цю місію максимально доступною для українських бійців та "прагматичною". ЄС планує залучати не лише своїх інструкторів, але і українських, адже бійці ЗСУ мають вже достатньо великий бойовий досвід, який можуть передати своїм побратимам.

Зокрема Боррель повідомив про рішення створити невеликий координаційний центр у Києві, який має на меті підвищити ефективність роботи.

Навчання ЗСУ у країнах НАТО Союзники допомогли підготувати на полігонах ЄС тисячі українських військових і обіцяють продовжувати вишкіл для бійців ЗСУ. Станом на дані 2023 року за 17 місяців у Британії 30 тисяч солдатів достроково пройшли вишкіл. Уряд Великої Британії каже, що програма навчання є безпрецедентною з часів Другої світової війни. 2023 року Палата депутатів Чехії схвалила пропозицію уряду, і українські воїни змогли продовжити навчання в Чехії у 2024-му. Протягом 2023 року в Чехії пройшли навчання близько 3500 українських військовослужбовців, іще близько 500 навчили чеські інструктори на території Польщі.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, наразі на фронті ситуація залишається найбільш складною на Покровському напрямку, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, а також заявили бійці української армії.

Стало відомо, що український експерт Мусієнко заявив, що ЗСУ на Курському напрямку невдовзі перейдуть до маневренної війни, щоб відрізати росіян від логістики та постачання.

Нагадаємо, що військовий аналітик із Британії Шон Белл заявив, що найбільш болючим ударом для Путіна був би удар по Кримському мосту та загалом по тимчасово окупованому Криму.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред