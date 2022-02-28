РФ вдарила 113 крилатими ракетами по мирних містах України

РФ б'є ракетами по містах України

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний повідомив про те, скільки війська Російської Федерації з початку вторгнення випустили ракет по Україні.

Він розповів, що російські агресори випустили 113 ракет наземного і морського базування типу Іскандер і Калібр по мирних українських містах і селах.

"З початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу Іскандер і Калібр по мирних містах і селах України", – заявив Залужний.

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм міжнародного гуманітарного права і має бути розслідувано Гаазьким трибуналом", - додав Головнокомандувач ЗСУ.

Війна РФ проти України

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.