РФ знову отримує загадкові північнокорейські РСЗВ: які нові секрети ховають ракети

Defense Express припускає, що нові ракети можуть бути касетними, що пояснює появу опису суббоєприпасів у методичних матеріалах.

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Російські військові почали навчання на нових РСЗВ Type-75 / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, kctv

Коротко:

Потужний вибух на арсеналі РФ знищив снаряди для РСЗВ Type-75

Росія знову освоює Type-75, ймовірно, з нової партії

Навчання показали невідомі касетні боєприпаси

У Росії у квітні цього року стався потужний вибух на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління, де зберігалася партія снарядів до північнокорейської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) Type-75. Про це повідомляє військовий портал Defense Express.

Після вибуху на фронті довгий час не було видно цих систем. Однак нещодавно у відкритому доступі з’явилися нові фото та відео Type-75 на навчальних полігонах, на яких також видно загадкові касетні ракети.

відео дня

Видання припускає, що екіпажі тільки-но почали освоювати нові системи, що може свідчити про прибуття до Росії нової партії Type-75.

Разом із самими Type-75 опубліковані фотографії реактивних снарядів. Зокрема, помітні уламково-фугасні снаряди з маркуванням "РСЗО-107-ОФ" та ракети з позначкою "РСЗО-107-Э", тип яких поки що невідомий.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика / Инфографика: Главред

За наявними знімками, обидва боєприпаси мають різні типи підривників, що свідчить про різний принцип їх дії. Уламково-фугасний снаряд має гостріший наконечник, тоді як невідомий — тупішої форми.

Defense Express зазначає:

"Теоретично це можуть бути уламково-фугасні посиленої уламкової дії, запалювальні або навчальні ракети. Але більш імовірний варіант, що вони є касетними. Тоді це пояснює наявність опису та характеристик суббоєприпасів у методичці до цих систем".

Допомога КНДР Росії у війні проти України - що відомо

Як повідомляв Главред, нещодавно КНДР вперше підтвердила участь у війні проти України. Кім Чен Ин особисто віддав наказ відправити армію воювати з Росією проти України.

Крім того, КНДР могла значно активізувати військову підтримку Росії у її війні проти України. За даними доповіді Багатосторонньої групи моніторингу санкцій (MSMT), створеної 11 країнами-членами ООН, лише за останні півтора року КНДР передала Росії до 9 мільйонів артилерійських снарядів та щонайменше 100 балістичних ракет.

Також Кремль оголосив про старт будівництва автомобільного моста через річку Туманну, який з'єднає країни. Таким чином Росія і КНДР вийшли на новий рівень "братерства".

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