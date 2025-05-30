Досягти миру в Україні можна впродовж року - голова МЗС Туреччини

Туреччина повністю підтримує суверенітет України.

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Переговори України та РФ в Стамбулі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Ключові тези:

Миру в Україні можна досягти протягом 2025 року

Переговори в Стамбулі можуть дати конкретні результати

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час візиту в Україну заявив про можливість досягнення постійного миру в Україні протягом 2025 року. Про це повідомив кореспондент УНІАН.

"Ми або закриємо очі на продовження цієї війни, або досягнемо постійного миру протягом цього року. (У Стамбулі, - ред.) ми довели, що переговори можуть дати конкретні результати і прагнемо зберегти цей імпульс", - заявив Фідан. відео дня

Глава МЗС Туреччини додав, що його країна готова прийняти наступний раунд переговорів між делегаціями України та Росії.

Він також підтвердив, що Туреччина повністю підтримує суверенітет України.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що у Кремлі й надалі намагаються нав’язати власні умови та строки можливих мирних перемовин з Україною, використовуючи це для маніпуляцій і звинувачень.

Також відомо, що російська політична еліта не очікує суттєвого прогресу від чергової зустрічі з українською делегацією в Стамбулі, запланованої на 2 червня.

Водночас, у США сподіваються, що Україна прибуде наступного тижня до Стамбула на прямі переговори з Росією. Дональд Трамп вірить, що зустріч зрушить з мертвої точки питання завершення війни.

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Хто такий Хакан Фідан? Хакан Фідан - турецький дипломат, міністр закордонних справ Туреччини, ексочільник національної розвідки Туреччини, пише Вікіпедія. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну брав участь у переговорах про обмін військовополоненими між Україною та РФ. Так, у жовтні 2022 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак дякував Фідану "за сприяння звільненню 215 військових й забезпечення умов для захисників Азовсталі у Туреччині".

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