Продаж зброї США Україні: у Зеленського спрогнозували рішення Трампа

Головне із заяв Подоляка:
- Трамп може ухвалити рішення про продаж американської зброї Україні
- Для США вигідний продаж зброї Україні
Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про продаж американської зброї Україні, щойно розчарується в діях російського диктатора Володимира Путіна.
"І я думаю, що щойно пан Трамп зрозуміє обнулення своєї репутації з боку Путіна, всі ці міфічні, ілюзорні домовленості, які вони начебто вже отримали в рамках перемовин про економіку, він суттєво прискорить постачання відповідних інструментів для нанесення максимальної шкоди Російській Федерації на полі бою", - заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, відмовлятися від поставок зброї в Україну, особливо на комерційній основі, - це непрагматично для Трампа.
"Для виробників зброї, які є донорами Республіканської партії, присутність у війні України проти Росії є очевидно позитивною, бо вона збільшує прибутковість цих компаній, збільшує частку на глобальному ринку та вплив цих компаній <...> Він може там робити будь-які заяви, але продавати зброю в повному обсязі, особливо зброю, яка є ефективною сьогодні проти російської зброї, яка є прямим конкурентом американських зброярів, це очевидні плюси", - додав Подоляк.
Відносини України та США - останні новини за темою
Раніше Трамп звинуватив Зеленського і Байдена в початку війни. Президент США заявив, що винними в агресії РФ проти України є президент Зеленський та ексочільник Білого дому Байден і наголосив на важливості припинення війни.
Нагадаємо, раніше Зеленський різко висловився щодо позиції віцепрезидента США Джей Ді Венса. Джей Ді Венс говорить тими ж фразами, якими до цього говорили росіяни по телевізору, розповів Володимир Зеленський.
Як повідомляв Главред, Зеленський раніше запросив Трампа в Україну. Президент Зеленський закликав Трампа приїхати в Україну до втілення свого "мирного плану".
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Хто такий Михайло Подоляк
Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.
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