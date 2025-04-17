Продаж зброї США Україні: у Зеленського спрогнозували рішення Трампа

США можуть сприяти нанесенню максимальної шкоди РФ на полі бою, каже Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк спрогнозував рішення Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот із відео

Головне із заяв Подоляка:

Трамп може ухвалити рішення про продаж американської зброї Україні

Для США вигідний продаж зброї Україні

Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про продаж американської зброї Україні, щойно розчарується в діях російського диктатора Володимира Путіна.

"І я думаю, що щойно пан Трамп зрозуміє обнулення своєї репутації з боку Путіна, всі ці міфічні, ілюзорні домовленості, які вони начебто вже отримали в рамках перемовин про економіку, він суттєво прискорить постачання відповідних інструментів для нанесення максимальної шкоди Російській Федерації на полі бою", - заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, відмовлятися від поставок зброї в Україну, особливо на комерційній основі, - це непрагматично для Трампа.

"Для виробників зброї, які є донорами Республіканської партії, присутність у війні України проти Росії є очевидно позитивною, бо вона збільшує прибутковість цих компаній, збільшує частку на глобальному ринку та вплив цих компаній <...> Він може там робити будь-які заяви, але продавати зброю в повному обсязі, особливо зброю, яка є ефективною сьогодні проти російської зброї, яка є прямим конкурентом американських зброярів, це очевидні плюси", - додав Подоляк.

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Раніше Трамп звинуватив Зеленського і Байдена в початку війни. Президент США заявив, що винними в агресії РФ проти України є президент Зеленський та ексочільник Білого дому Байден і наголосив на важливості припинення війни.

Нагадаємо, раніше Зеленський різко висловився щодо позиції віцепрезидента США Джей Ді Венса. Джей Ді Венс говорить тими ж фразами, якими до цього говорили росіяни по телевізору, розповів Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, Зеленський раніше запросив Трампа в Україну. Президент Зеленський закликав Трампа приїхати в Україну до втілення свого "мирного плану".

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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